Doživite moč tradicije: izberite Porsche Macan z bencinskim srcem

Porschejeva paleta modelov ponuja sintezo prestiža, zmogljivosti in vsestranskosti, ki jo je težko preseči.

Vsaka modelska različica ima svoj karakter in je namenjena različnim voznikom. Kar je skupno vsem aktualnim modelom, pa je, da bodo tiste, ki imajo motorje z notranjim zgorevanjem, kmalu zamenjali elektrificirani nasledniki. Ljubitelji visokih oktanov imate tako še zadnjo priložnost, da v svojo garažo zapeljete Macana na tradicionalni pogon in tako doživite strast športne SUV-ikone, ki je v zadnjih desetih letih očarala voznike po vsem svetu.

V Porsche Centru Ljubljana smo za vas pripravili ekskluzivno zalogo novih Macanov , da pa bo izbira lažja, smo sestavili še kratek pregled modelske palete. Ne glede na to, katerega boste izbrali, prav za vsakega lahko izkoristite izjemno priložnost Porsche Financiranja 4/4 in ga odpeljete praktično takoj. Macan: vsestranski športnik Macan predstavlja vstop v prestižni svet Porschejevih SUV-ov, saj uteleša popolno kombinacijo športnosti, dizajna in vsakodnevne uporabnosti. Poganja ga zmogljiv 2,0-litrski štirivaljni turbomotor z 265 konjskimi močmi, ki se na cesto prenašajo prek sedemstopenjskega menjalnika PDK z dvojno sklopko. Takšna konfiguracija z opcijskim paketom Sport Chrono zagotavlja sprint z mesta do hitrosti sto kilometrov na uro v samo 6,2 sekunde, kar je v tem razredu impresiven dosežek.

Macanova notranjost se ponaša z razkošnimi materiali in sodobnim informacijsko-zabavnim sistemom Porsche Communication Management (PCM) za intuitivno upravljanje. Varnost in vozno dinamiko povečujejo funkcije, kot sta Porsche Stability Management (PSM) ter opcijsko zračno vzmetenje Porsche Active Suspension Management (PASM), s katerim bo vožnja še udobnejša in bolj dinamična.

Osnovni Macan je zasnovan za vse, ki iščete Porschejevega športnega duha v obliki kompaktnega SUV-a, pri tem pa želite zanesljivega spremljevalca med vsakodnevnimi opravki. Odlično se znajde v urbanem okolju, vselej pa bo pripravljen tudi na pustolovske izlete ob koncu tedna. Macan T: ekskluzivni purist Oznaka T, ki pomeni Touring, v modelski liniji predstavlja bolj osredotočeno vozniško izkušnjo. Macan T je prvi Porschejev štirivaljni model s kratico T, kar poseben poudarek daje njegovi uravnoteženi vodljivosti in okretnosti. 2,0-litrski turbomotor si deli z osnovnim Macanom, njegov dirkalni duh pa je podkrepljen s serijskim paketom Sport Chrono, ki omogoča hitro preklapljanje med načini vožnje kar s pritiskom stikala na volanu.

Macana T odlikujeta bolj športna nastavitev podvozja in serijski sistem Porsche Active Suspension Management (PASM), ki zagotavlja dinamično in prefinjeno vožnjo. Na tem Macanu boste našli tudi ekskluzivne oblikovalske elemente, kot so stranske letve v ahatno sivi kovinski barvi in športne izpušne cevi, ki poudarjajo njegov športni pedigre.

V notranjosti vam bo Macan T postregel s serijskimi ogrevanimi in osemsmerno nastavljivimi športnimi sedeži, oblečenimi v tkanino Sport-Tex, ter z ogrevanim večfunkcijskim športnim volanom GT. Ta kompaktni SUV-športnik bo torej prava izbira za vse, ki si želite pristne in temperamentne vozne izkušnje. Ekskluzivno Porsche Financiranje 4/4 lahko sklenete kot fizična oseba ali kot podjetje, velja pa za vse takoj dobavljive nove modele Macan, Macan T, Macan S in Macan GTS. Ob skleniti financiranja dobite Macana s štiriletno garancijo. Izračunajte letni obrok > Macan S: športni zapeljivec Macan S z 2,9-litrskim biturbo šestvaljnikom, ki razvije 380 konjskih moči, občutno dviguje lestvico zmogljivosti. S to močjo in z opcijskim paketom Sport Chrono Macan S z mesta do hitrosti sto kilometrov na uro pospeši v samo 4,6 sekunde, kazalec hitrosti pa se bo ustavil šele pri 259 kilometrih na uro.

Na zunaj se Macan S odlikuje po številnih športnih detajlih in 20-palčnih platiščih, ki jasno kažejo njegovo zmogljivost. Športnega duha odraža tudi notranjost, v kateri se boste prepustili vrhunskim materialom in številnim modernim asistenčnim sistemom za več udobja med vožnjo.

Vozniki Macana S lahko pričakujete vznemirljivo zmogljivost v kombinaciji z vsestranskim značajem SUV-a, zaradi česar bo ta športnik vrhunska izbira za tiste, ki zahtevate moč in prestiž v enem samem privlačnem paketu. Macan GTS: brezkompromisni atlet Vrh ponudbe kroji Macan GTS , ki združuje bistvo Porschejeve športne dediščine z vsestranskostjo SUV-a. Macana GTS poganja izjemno zmogljiv 2,9-litrski motor V6, ki razvije eksplozivnih 440 konjskih moči. Takšna moč mu v kombinaciji s paketom Sport Chrono omogoča osupljivo pospeševanje z mesta do hitrosti sto kilometrov na uro v samo 4,3 sekunde, njegova največja hitrost pa je 272 kilometrov na uro.

Vizualno se Macan GTS od šibkejših bratov razlikuje po agresivnejših oblikovalskih dodatkih, kot so elementi na odbijačih in stranskih pragovih v barvi karoserije ter drznejši prednji del z razkošnimi odprtinami za hlajenje motorja. Prilagodljivo zračno vzmetenje s sistemom PASM je znižano za bolj dinamično vožnjo, k tej pa še dodatno pripomore opcijski paket Sport Chrono. Potniški prostor Macana GTS je simbol Porschejeve pozornosti do podrobnosti. Poudarki iz nedrseče tkanine Race-Tex, natančno nastavljivi športni sedeži in detajli iz brušenega črnega aluminija ustvarjajo športen, udoben in razkošen ambient.

