Doživite najlepšo zimsko zgodbo v butičnem hotelu Zlata ladjica

Pobeg iz vsakdanjega vrveža in uresničitev pravljičnih trenutkov se lahko zgodi že blizu vašega doma in kadarkoli vam srce poželi. Ste letos svojim čutom že privoščili popoln oddih in doživeli razvajanje duha in telesa? Prepustite se toku novih zimskih doživetij v luksuznem petzvezdičnem hotelu Zlata ladjica na nabrežju Ljubljanice, le nekaj korakov stran od Prešernovega trga. Prav na tem mestu boste vstopili v prvo poglavje vaše čudovite zimske zgodbe.

Butično razkošje v osrčju Ljubljane

Ena redkih hiš v Stari Ljubljani, ki ponuja poglede na vse štiri strani, se Ljubljančanom vrača ne le pivnica in kavarna, temveč tudi kot luksuzni hotel s petimi zvezdicami in privlačno bogati staro mestno jedro. Po obsežni prenovi na Čevljarski ulici 1 vas ozelenjena ljubljanska hiša s historičnim duhom vabi na razvajanje vseh čutov. Butični hotel Zlata ladjica in njegova restavracija vam ponujata vpogled v preteklost in obenem zagotavljata zadovoljitev vaših želja in brezpogojno udobje.

Gostom hotela je na voljo petnajst edinstvenih sob v štirih nadstropjih, ki jim poseben pečat dajejo restavrirane stenske poslikave, razkriti leseni stropovi ter replike historičnih vrat in parketa. Njihove duhovite in skrivnostne zgodbe bodo iz vašega bivanja ustvarile posebno doživetje. Še bolj čarobni trenutki zimske pravljice pa čakajo na vas zunaj hotelskih sob.

Urbani kotiček za sprostitev duha in telesa Že veste, kaj si boste podarili po napornem, a uspešnem letu? Zimski čas je idealen za solo razvajanje v wellnessu ali pa si privoščite popolno sprostitev v dvoje in pozabite na dnevno rutino. Urbani kotiček za sproščanje v hotelu Zlata ladjica bo polepšal vašo zgodbo in vam omogočil celostno regeneracijo telesa. Omogočena je zasebna uporaba finske in turške savne, terapevtskega tuša in breztežnostne postelje. Rezervirajte svojo wellness in spa sprostitev ter si napolnite baterije za raziskovanje pravljične Ljubljane.

Ples brbončic za ljubitelje vrhunske kulinarike Stopite na balkon z razgledom na Ljubljanski grad in uživajte v prvi jutranji kavi, ali pa si privoščite bogat gurmanski zajtrk v restavraciji v pritličju, kjer se nahajata tudi prenovljena pivnica s pestro ponudbo piv slovenskih craft pivovarjev in simpatična kavarna. V gurmanski pivnici vam v prijetnem ambientu približamo okuse hmelja slovenskih pokrajin. Za nepozabno popotovanje po sledeh »tekočega zlata« vam je na voljo degustacijski meni za spoznavanje tipičnih predstavnikov priljubljenih zvarkov, ob tem pa vam postrežemo še z izbranimi prigrizki iz lokalnih sestavin. Razvajanje v harmoniji žlahtnejših okusov vam nudi restavracija Zlata ladjica. Pod taktirko kuharskega mojstra Jakoba Jerale iz ekoloških sestavine slovenskih kmetij nastaja simfonija okusov in vas popelje v popolno gurmansko doživetje.

