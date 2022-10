Doživite popoln počitek in sprostitev s pritiskom na samo en gumb!

Kolikokrat ste se ob koncu napornega delovnega dne vrnili domov in si želeli, da bi vsa utrujenost in izčrpanost, ki ste si jo nabrali, kar izginila?

V tem primeru je masaža idealna rešitev, saj odpravlja napetost in stres, ki ga prinašajo vsakodnevne obveznosti in opravila. Zdaj si lahko privoščite tovrstno sprostitev ob branju ali gledanju TV. Infrardeči masažni aparat Respitto je zasnovan tako, da vam pomaga ublažiti utrujenost in okorelost, ne da bi zapustili udobje svojega doma. Ta kompaktna, ergonomsko oblikovana naprava uporablja tehniko krožnih gibov in gretja, za masažo pa jo enostavno nastavite na vaš najljubši fotelj ali na avtosedež. Ta zmogljiva naprava vam bo omogočila shiatsu masažo celega telesa, kadarkoli želite!

icon-expand Respitto FOTO: Arhiv ponudnika

Nelagodje in togost bosta izginila, kot bi ju odnesla roka! Nič več čakanja na drage tretmaje, izgubljanja časa z odhodi in gneče do prihoda v salon. Ne bo vam treba vlagati denarja v masaže, za katere niste prepričani, ali bodo dobre in ali vam bodo pomagale. Masažni aparat Respitto vam bo prihranil denar in čas, saj imate zdaj profesionalno masažo iz udobja svojega doma! Vse kar morate storiti je, da postavite to napravo na hrbet, noge ali celo stopala in jo aktivirate s pritiskom na gumb. Sprošča mišice in razbremeni napetosti Pomirjujoča masaža blagodejno vpliva na celotno telo. Hiter tempo življenja lahko povzroči kopičenje stresa, nelagodje ali mišično oslabelost. Redna masaža pomaga sprostiti mišice, izboljša držo in poskrbi za olajšanje.

icon-expand Respitto FOTO: Arhiv ponudnika

Vzemite ga s seboj kamor koli Ta masažni aparat ima trak, ki vam omogoča, da ga prilagodite svojemu najljubšemu fotelju, avtomobilskemu sedežu ali celo pisalnemu stolu v pisarni . Je v obliki blazine in zagotavlja popolno udobje kateremu koli delu telesa, zaradi svoje kompaktnosti pa ga lahko vzamete kamor koli. Ta preprosta naprava bo pomočnik vam in vaši družini med potovanjem in togostjo med dolgim sedenjem. S pomočjo adapterja ga lahko polnite tudi med vožnjo. Udoben in enostaven za uporabo Ta masažni aparat je izdelan iz kakovostnega materiala, ki je varen za kožo. Njegove vrtljive glave temeljito masirajo in zagotavljajo prijetno toploto vašemu hrbtu, mečem ali rokam. Med branjem ali gledanjem filma ga lahko postavite na posteljo ali stol. Vse, kar morate storiti, je, da se prepustite njegovim izjemnim močem.

icon-expand Respitto FOTO: Arhiv ponudnika