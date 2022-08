Doživite pristno Kubo po še posebej ugodnih cenah

Salsa, cigare, rum, ameriški olditmerji, kolonialna arhitektura in izvrstni koktejli, za kuliso pa toplo sonce in turkizno morje. To je Kuba, največji karibski otok, ki vas zagotovo ne bo razočaral!

Kuba je ena redkih držav, ki še vedno zvesto sledi ideologiji socializma, a se je začela v zadnjih letih vse bolj prilagajati turizmu, zato se jo splača obiskati čim prej, da jo resnično doživite v pristni luči.

icon-expand Kuba FOTO: Shutterstock

Na Pocitnice.si so zato pripravili edinstvene pakete potovanja in počitnic na Kubi že od neverjetnih 1.299 evrov, z vključenim letalskim prevozom iz Ljubljane Benetk, Zagreba ali Dunaja. Pri tem lahko izbirate med dvema osnovnima možnostima: bodisi si privoščite prave sproščujoče počitnice v kakovostnih hotelih letovišča Varadero s 4 in 5 zvezdicami ter all inclusive ponudbo; bodisi najprej nekaj dni dodobra raziščete Havano in občutite pristno kubansko gostoljubnost z bivanjem v Casa Pariculares, nato pa se predate počitniškemu uživanju na plažah Varadere. V spletni potovalni agenciji Počitnice.si vam lahko pripravijo individualen načrt potovanja po Kubi. Sami lahko torej izbirate, koliko noči želite bivati na katerem delu otoka in kaj želite početi v času svojega dopustovanja in se vam ni potrebno prilagajati skupini. V spletni agenciji vam uredijo vizo za vstop na Kubo, organizirajo vse namestitve, prevoze med hoteli in kraji ter izlete, tako na letališču, kot tudi v izbranem hotelu pa vam je na voljo tudi njihov predstavnik. Vi torej samo uživate na zasluženih počitnicah!

icon-expand Kuba FOTO: Shutterstock

Za morebitna dodatna vprašanja ali ponudbe so vam svetovalci pri Pocitnice.si na voljo tudi na telefonski številnik 01 280 30 00, od ponedeljka do sobote pa jih lahko obiščete v njihovi poslovalnici v nakupovalnih centrih Supernova Rudnik v Ljubljani ter Supernova Kranj Primskovo. Zakaj izbrati organizirano potovanje?

Kuba je že vrsto let pod vplivom ameriških sankcij, zato v trgovinah pogosto primanjkujejo tudi najosnovnejša živila. V primeru organiziranega potovanja je za hrano in pijačo vedno poskrbljeno, tako da dodatnih stroškov nimate, je pa lahko obseg all inclusive ponudbe v hotelih na plaži nekoliko manj obsežen kot smo vajeni v prav tako karibski Dominikanski republiki ali evropski Turčiji.

icon-expand Kuba FOTO: Shutterstock

Tudi najem avtomobila je lahko na Kubi vse prej kot enostaven, saj je kubanski vozni park močno zastarel, njihove ceste pa dotrajane in luknjaste. Lokalni promet deluje, a je potrebno biti pri nakupu vozovnic izjemno previden, saj jih lahko hitro preplačate, prav tako je potrebno računati tudi z zamudami, saj se na Kubi nikomur nikamor ne mudi. Za nameček je prava redkost tudi internet, če pa že je, povezava običajno ne zdrži kaj več kot osnovno brskanje po spletu. Več kot dovolj razlogov torej, da organizacijo lokalnih prevozov prepustite drugim, kajne? Kako raziskovanje dežele kombinirati z ležernim sproščanjem na plaži? Počitnice.si potovanja na Kubo organizirajo že vrsto let, vse dni v letu, kar pomeni, da lahko zagotavljajo najbolj ugodno ceno, kakovostno namestitve, prijazne predstavnike in točne prevoze. V tem času so pridobili zaupanje številnih domačinov, ki v svoje domove, preurejene v zasebne penzione oziroma Casa Particular, velikodušno sprejmejo tujce ter jim ponudijo vpogled v svoj vsakdan. Nahajajo se v starem delu Havane oziroma v 'Habana Vieja', so preizkušene in zanesljive, poleg prenočišča pa vključujejo tudi tipičen kubanski zajtrk. Za osnovni ogled Havane je dovolj ena nočitev, če pa želite doživeti več pristnega vzdušja in si morda ogledati tudi Viñales, ki je znan po plantažah tobaka, pa se splača v kubanski prestolnici ostati vsaj dve do tri noči. Na ogled glavnih znamenitosti Havane se lahko podate z organiziranimi vožnjami v klasičnih odprtih ameriških avtomobilih, ki trajajo eno uro. Obiskati velja muzej izdelave ruma, muzej revolucije ter tovarno cigar. Med sprehodom po Malecónu lahko opazujete čudovit sončni zahod, nato pa se odpravite v kak bar in se prepustite veselemu rajanju z domačini.

icon-expand Kuba FOTO: Shutterstock