Doživljenska diagnoza, a starši morajo Downov sindrom vsako leto dokazovati

Kot je ob tem opozoril, se zaradi specifike v razvoju oseb z Downovim sindromom že v zgodnjih letih kaže potreba po različnih pregledih, terapijah in drugih aktivnostih. Ti so v veliki meri v breme staršev, čeprav so z zakonom opredeljeni kot brezplačni, a potrebnih strokovnjakov v javni mreži storitev ni dovolj.

Starši so vsako leto dodatno obremenjeni s postopki uveljavljanja pravice do dodatka za nego in oskrbo, čeprav se okoliščine za pridobivanje te pravice zaradi stalnosti diagnoze ne spreminjajo, je dodal Svetina. Ob tem opaža, da pogosto traja tudi več let, da se pridružene težave, ki se lahko zgodaj razvijejo kljub trudu staršev in strokovnjakov, ustrezno prepozna in opredeli v medicinski dokumentaciji, ki je podlaga za opredeljevanje različnih pravic.

Varuh si zato aktivno prizadeva za izboljšanje položaja otrok z Downovim sindromom in trenutno na primer obravnava pobudo, ki se nanaša na uveljavljanje dodatka za nego in oskrbo. Meni, da bi pri pripravi sprememb morali upoštevati tako relativno počasno prepoznavanje vseh težav, tudi zaradi hudega pomanjkanja različnih strokovnjakov, kakor dejstvo, da z medicinskimi metodami ni mogoče zmanjšati potreb otrok z Downovim sindromom po pomoči tretjih oseb. Ob tem Varuh še ocenjuje, da je negospodarno in nerazumno, da komisije o pravicah otrok z Downovim sindromom odločajo vsako leto znova, čeprav je diagnoza vseživljenjska in kot taka ostaja nespremenjena.

Svetina je seznanjen, da ministrstvo za delo že od lanskega leta v sodelovanju z zdravniškimi komisijami, ki dajejo mnenja centrom za socialno delo oziroma ministrstvu v postopkih za uveljavljanje pravic za otroke s posebno nego, pripravlja spremembe in dopolnitve pravilnika o kriterijih za uveljavljanje pravic ter seznama težkih, kroničnih bolezni in stanj.

Varuh pričakuje, da bo ministrstvo čim prej, predvsem pa zdravorazumsko in podkrepljeno s tehtnimi argumenti postopke uredilo tako, da ti ne bodo vsako leto dodatno obremenjevali staršev, pa tudi pristojnih institucij.

Generalna skupščina Združenih narodov je decembra 2011 21. marec razglasila za svetovni dan Downovega sindroma.