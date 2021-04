DPD je podrl rekord rasti v letu 2020

Rezultati skupine DPDgroup za leto 2020 so pokazatelj, da je pandemija, ki je zajela ne le Slovenijo, temveč domala cel svet, prinesla znaten porast spletne prodaje. Z 11,11 milijard EUR je skupina zabeležila kar 42 % rast prihodkov, v primerjavi z letom poprej. Podobno uspešni rezultati so bili zabeleženi tudi pri nas, kjer se je volumen paketov povečal za 40 %, medtem ko je decembra porast števila paketov v domačem prometu znašala celo 135 %. Med pandemijo COVID-19 je tako DPDgroup postal ključni zaveznik pri dostavi življenjsko pomembnega blaga tako za stranke kot podjetja. Do leta 2025 pa želi razširiti svojo osnovne dejavnosti, pobude in osvojiti nova obzorja z načrtom imenovanim „Together&Beyond“ (skupaj in naprej).

Posledice pandemije, zaprtje trgovin in ljudi v njihove domove, je posledično privedlo do znatnega porasta spletnega nakupovanja. DPDgroup je tako zabeležil rekordno leto, z 11,11 milijardami EUR prihodkov, 1,9 milijarde dostavljenih paketov po vsem svetu, kar je kar pol milijarde več kot leto poprej. Rekorden dan se je zabeležil na Cyber ponedeljek (30. novembra 2020), ko je bilo poslanih 13,9 milijona paketov. Več kot polovica (55 %) dostavljenih paketov po vsem svetu, je bilo iz segmenta B2C. V Sloveniji delež B2C paketov v skupni količini znaša 80 %, kar je za neverjetnih 95 % več kot v letu 2019. Covid-19 je povzročil nepričakovani val za paketno industrijo, o čemer se nam v letu 2019 niti sanjalo ni. Zapiranje meja, samoizolacija in preventivni ukrepi so povzročili hiter porast pošiljk, saj je DPDgroup leta 2020 v primerjavi z letom 2019 dostavil pol milijarde več paketov. Zdravstvena kriza je povzročila tudi, da so se trendi kupcev, kot so večje povpraševanje po urbani logistiki in večji občutek za okoljsko odgovornost, pojavili daleč vnaprej. Poleg tega so posebne kategorije dostave, kot sta hrana in zdravstveno varstvo, doživele izjemno povpraševanje. Kar zadeva zdravstvo, so hčerinske družbe DPDgroup bile in so še vedno zelo aktivne. Na primer, Chronopost je v Francijo že dostavil na tisoče odmerkov cepiva, v Španijo Tipsa in v Južno Afriko Biocair.

Boris Winkelmann, izvršni direktor in predsednik DPDgroup, navaja: »V DPDgroup smo dokazali odpornost, prilagodljivost in gibčnost, ki se pričakuje od organizacije, ki tovrstne velikosti. Te lastnosti so nam pomagale, da smo med pandemijo ohranjali svet v gibanju, hitro ustvarjali in sprejemali nove prakse ter učinkovito obvladovali večje količine. Te prednosti bodo ključne pri izkoriščanju novih priložnosti, ki so pred nami. " Skupaj s trendi so se povečale tudi količine, kar je zahtevalo hitro prilagajanje tako storitev kot zaposlenih, da se je zagotovilo varno nadaljevanje operacij v sami dostavi. DPDgroup je bilo tako prvo dostavno podjetje, ki je uvedlo brezstično dostavo in se odločilo, da bo Pickup omrežje ostalo aktivno (lokacije za prevzemanje in pošiljanje paketov). Odprlo je več kot 70 novih depojev in skladišč, da bi doseglo skupno 1.200. prevzemnih mest. Poleg tega je bilo v mrežo dodanih več kot 20.000 neposrednih in posrednih zaposlenih, da bi sledili količinam. Tudi Slovenija zabeležila zavidljive poslovne rezultate Tudi DPD Slovenija je lani dosegel rekordne rezultate. Če pogledamo celotno leto 2020 se je volumen paketov v primerjavi z letom 2019 povečal za 40 %. Na podlagi celotnega leta se je število paketov v domačem prometu povečalo za več kot 40 %, medtem ko če primerjamo le december 2020 z decembrom 2019 je povečanje znašalo neverjetnih 135 %. Glede na to, da so stranke prepoznale moč mednarodne povezanosti DPDgroup, je bilo število mednarodnih paketov za 40 % večje v primerjavi z letom prej.

»Zadovoljstvo naših strank in ohranjanje kakovosti storitev sta glavni prioriteti DPD. Kljub temu, da je bilo leto 2020 zelo zahtevno in polno izzivov, smo dosegli nove rekorde kot vsako leto, enako pa pričakujemo tudi v prihodnjem letu,« pojasnjuje Igor Jakovljević, direktor DPD Slovenija. Vlaganje v razvoj in storitve so cilj, ki vodijo DPD Slovenija vsa leta, ter jim zagotavljajo transparentno in dobro poslovanje. Tako smo tudi lansko leto povečali kapacitete dostavne mreže. Vse skupaj imajo v Sloveniji 5 skladiščnih centrov. Vizija širitve in večanje distribucijske mreže ostaja še naprej, vse z namenom, da bo strankam čim bolj olajšan in dostopen način prevzemanja paketov. Lansko leto so z odprtjem popolnoma novih skladišč okrepili in prilagodili svojo logistično mrežo. Odprli so popolnoma novo skladišče v Novem mestu, povsem novo lokacijo in povečanje v Celju, razširili zmogljivosti v Mariboru ter odprli in uredili nove pisarne za klicni center. »Prejemnikom paketov smo olajšali dostavo in prevzem paketov. Uvedli smo aplikacijo myDPD za končne uporabnike, ki jim je omogočeno lažje upravljanje prevzema svojih paketov z različnimi možnostmi preusmeritve. Zato smo razširili mrežo Pickup lokacij, na katere je mogoče preusmeriti paket. Tako jih imamo sedaj, v sodelovanju s trgovinami 3DVA, Omv, Petrol in MOL več kot 640 po vsej Sloveniji. DPD Pickup lokacije pa smo nadgradili tudi z več kot 500 paketniki partnerskega podjetja direct4.me po vsej Sloveniji« je dodal Jakob Bertole, vodja operacij.

