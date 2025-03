Dr. Alja Kavčič, dr. med., med zmagovalci 11. International Medis Awards for Medical Research

Na Ljubljanskem gradu so v četrtek, 13. marca 2025, slovesno razglasili devet zmagovalcev 11. International Medis Awards for Medical Research (IMA). Slavnostna govornica na slovesnosti je bila dr. Nataša Pirc Musar, predsednica Republike Slovenije. Med prejemniki nagrade je tudi dr. Alja Kavčič, dr. med., in sicer s področja pediatrije. Natečaj že enajsto leto nagrajuje izjemne raziskovalne dosežke zdravnikov in farmacevtov iz enajstih držav srednje in vzhodne Evrope. Med finalisti iz Slovenije je bila tudi Vesna Marija van Midden, dr. med., s področja nevrologije.

Študija raziskuje funkcijska možganska omrežja pri otrocih in mladostnikih po perinatalni možganski kapi z uporabo EEG-osnovane (EEG: elektroencefalogram) funkcijske povezljivosti. Preučuje premalo raziskano področje funkcijskih možganskih omrežij in njihovo povezavo s kognitivnimi primanjkljaji pri otrocih po perinatalni možganski kapi. Z raziskavo so dokazali, da je metodologija uporabna za preučevanje motenj povezljivosti v osrednjem živčevju, ta pristop pa bi lahko uporabili tudi za odkrivanje novih napovednih označevalcev nevrološkega izida po okvari osrednjega živčevja in za ocenjevanje učinkovitosti zdravljenja.

Dr. Alja Kavčič, dr. med., z Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana je prva avtorica članka z naslovom EEG alpha band functional brain network correlates of cognitive performance in children after perinatal stroke . Objavljen je bil v ugledni reviji Neuroimage. Njena raziskava je bila najboljša na področju pediatrije.

Slavnostna govornica na podelitvi je bila dr. Nataša Pirc Musar, predsednica Republike Slovenije . "Ta projekt dokazuje, da lahko Slovenija igra ključno vlogo pri prepoznavanju in promociji vrhunske znanosti v srednji in jugovzhodni Evropi. S tem ne prispevamo le k ugledu Slovenije kot stičišča znanstvene misli, temveč tudi spodbujamo nadaljnji razvoj regije, krepimo sodelovanje med raziskovalci in vzpostavljamo mostove med državami , " je izpostavila predsednica.

Vsi zmagovalci natečaja 11. International Medis Awards for Medical Research so (po abecednem vrstnem redu področij):

Predsednica poudarja, da ima Slovenija kot kulturni in geografski most med srednjo in vzhodno Evropo enkratno priložnost, da prevzame vodilno vlogo pri spodbujanju znanstvene skupnosti. "V času digitalnih mehurčkov, ko se pogosto zapiramo v lastne informacijske sfere, je prav znanstveno sodelovanje tisto, ki omogoča izmenjavo znanja, inovacije in krepitev zaupanja med ljudmi in državami. Najboljše ideje nastajajo skozi komunikacijo in sodelovanje – vi, nagrajenci International Medis Awards, ste dokaz, da povezovanje vodi k vrhunskim dosežkom," še dodaja predsednica.

Tone Strnad, mag. farm., ustanovitelj nagrade International Medis Awards in družbe Medis je na slovesnosti povedal: "Nagrada International Medis Awards je postala že tradicionalna in vsako leto pridobiva na ugledu in priznanju. Ustanovili smo jo pred enajstimi leti ob petindvajseti obletnici podjetja Medis. Naš cilj je bil spodbujati dosežke zdravnikov in farmacevtov, ki ob svojem vsakodnevnem delu z bolniki tudi raziskujejo. Vsem nam je v navdih, ko vidimo, kako se je ta vizija razvila."

Visokim kriterijem za nominacijo sta ustrezali raziskavi dveh slovenskih zdravnic

Za nagrado 11. International Medis Awards so se lahko potegovali zdravniki in farmacevti, ki so svoje znanstvenoraziskovalne prispevke objavili v uglednih znanstvenih publikacijah s faktorjem vpliva, višjim od 1,500. Na natečaj je letos prispelo 251 prijav iz Avstrije, Bolgarije, Bosne in Hercegovine, Češke, Črne gore, Hrvaške, Madžarske, Severne Makedonije, Slovaške, Slovenije in Srbije. Vsem visokim kriterijem za nominacije za International Medis Awards je ustrezalo 197 prijav.

Ob dr. Alji Kavčič, dr. med., je bila med finalisti še druga slovenska zdravnica, Vesna Marija van Midden, dr. med., z Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, in sicer s področja nevrologije. Njeno raziskovalno delo The Effect of taVNS at 25 Hz and 100 Hz on Parkinson's Disease GaitA Randomized Motion Sensor Study je bilo objavljeno v znanstveni reviji Movement Disorders.