Dr. Brecelj opozarjal na korupcijo, Pirc Musarjeva pa mu pošiljala 'grozilna pisma'

Onkolog dr. Erik Brecelj, prvi slovenski žvižgač, ki je večkrat razkrival sporne posle v zdravstvu, je v intervju za Svet24 dejal, da v predsedniški tekmi Nataša Pirc Musar ne uživa njegovega zaupanja, saj da mu je "pravi obraz" pokazala, ko mu je, ko je skušal opozoriti na kriminal in korupcijo v zdravstvu, pošiljala "grozilna pisma in dobesedno grozila, da bo ukrepala proti meni. Če bo izvoljena, pa bo poudarjala, kako se bori za zdravstvo in da ima ničelno toleranco do korupcije. Ampak ona je tam, kjer se ji splača." Poudaril je še, da upa, da Pirc Musarjeva ne bo izvoljena za predsednico Republike Slovenije.