Dr. Fabjan: Najpopularnejše operacije pri Slovenkah si želi tudi Rihanna

Ste kdaj razmišljale o operaciji prsi?

Večina žensk se vsaj enkrat v življenju znajde pred ogledalom in sprašuje, kakšne bi bile videti z drugačnimi dojkami. Si želite večje, manjše, drugačne oblike? Tiste, ki se v svojih željah odpravijo pod nož, se pogosto odločijo za Estetsko kliniko Fabjan. Čeprav smo o operaciji prsi pisali že večkrat, se še vedno pojavljajo številna vprašanja, miti in prošnje za več informacij. Zanimalo nas je, kakšni so danes trendi v svetu estetske kirurgije.

Naš sogovornik je bil dr. Matic Fabjan. Razkril je vse, kar smo želele vedeti o lepotnih željah Slovenk. Dr. Fabjan je priznani specialist plastične, rekonstrukcijske in estetske kirurgije ter eden od ustanoviteljev Estetske klinike Fabjan.

Pozdravljeni!

Lepo pozdravljeni! Veseli me, da sem ponovno spet v družbi vašega uredništva.

Res je, z vami smo se pogovarjali že večkrat, nazadnje o operaciji vek (blefaroplastiki) . Tokrat nas podrobneje zanimajo operacije prsi.

Je to še vedno priljubljen poseg?

Da, pri nas in po svetu operacije prsi, kamor spadajo povečanje, dvig in zmanjšanje dojk, še vedno zasedajo prva mesta na lestvicah estetskih operacij. Osebno mislim, da nikoli ne bodo "šle iz mode", saj obstajajo številni razlogi, zaradi katerih se ženske odločijo za spremembo. Od estetskih želja do čisto funkcionalnih vidikov.

Kaj je trenutno najpopularnejše? Povečanje, dvig ali zmanjšanje?

Pri Slovenkah opažam dva trenda. Veliko pacientk pride z željami, ki so povezane s samozavestjo, npr. zaradi manjših prsi, ki so neskladne z ostalo postavo, in želijo povečanje dojk . Zelo pogosto pa se ženske za operacijo odločijo tudi iz funkcionalnih vidikov, kot so izpraznjene in povešene dojke po hujšanju ali dojenju. Pri njih opravimo dvig prsi z vsadki . Tega je zadnje čase, govorim o obdobju preteklega leta in zadnjih par mesecev, pri nas še posebej veliko. V naših klinikah opravimo več operacij dviga na teden. Dojke se lahko povesijo zaradi raztegnjene kože, bodisi kot posledica staranja ali kot posledica viška tkiva po izgubi večje količine telesne teže. Pri doječih materah naredi svoje tudi sesanje. Ženske s takimi izkušnjami niso več prestrašene poiskati pomoč. Lepotne operacije so danes varne, izpiljene do potankosti; zdi se mi, da je vse manj tudi neutemeljenih, zlobnih predsodkov. Povedali so mi, da je par dni nazaj v nekem intervjuju Rihanna govorila ravno o tej temi. Po dveh otrocih si želi opraviti dvig prsi, enako kot mnoge mamice pri nas. Rekla je, da bi "rada imela dojke pripete nazaj na ramenih, tam, kjer so bile včasih" [smeh]. Naše stranke največkrat poudarijo, da si želijo lepše oblike, bolj zaobljene in polne prsi ter večjo skladnost z njihovo postavo.

Nam lahko razložite več o dvigu prsi?