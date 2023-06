DR Moto – klinika motornih koles

Športna različica SR GT 125 ujame duh Aprilie kot še nikoli doslej in celo najpreprostejše potovanje spremeni v razburljivo, pogumno in zabavno vožnjo. Idealen je za življenje v mestnem okolju, primeren pa tudi za daljša potovanja. Ponuja številne elemente, ki so navdahnjenimi z enduro, omilijo neravnine mestnega asfalta in poskrbijo za boljše zaviranje v vseh situiacijah. Ta skuter, ki pooseblja slavni lik Aprilie, bo popolnoma spremenil vaš način vožnje.

SR GT je na voljo v različicah Aprilia Black, Street Gray in Infinity Blue. Platišča, kolesa in sedež so polnočno črne barve, medtem ko so plastike okrog nog, boki in ročaji za sovoznikov oprijem v srebrno sivi barvi. Opremljen je s CBS sistemom (kombiniran zavorni sistem). S pritiskom na eno zavorno ročko se zavorna moč porazdeli na obe zavori; prednjo in zadnjo in zato omogoča hitrejše in varno zaviranje.