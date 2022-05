Dr. Tomažič: Verjetnost za izbruh epidemije opičjih koz je nizka

Kot je pojasnil dr. Janez Tomažič, so svetlobna leta razlike med kužnostjo covida-19 in opičjimi kozami: "Za splošno populacijo je tveganje za okužbo zelo nizko in tudi bolezen ni zelo nevarna." Opičje koze imajo z opicami skupnega le to, da so jih najprej odkrili pri laboratorijskih opicah. Izvor je v Afriki pri glodavcih, je pojasnil. Do tega izbruha je bila to zelo redka bolezen, ki se je prenašala z ugrizi, kapljično, z izločki teh živali, občasno s popotniki iz Afrike.