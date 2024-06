Dr. Tomislav Majić: "V ospredju je predvsem želja po pomoči ljudem"

S svojim bogatim znanjem in izkušnjami ima dr. Majić ključno vlogo pri razvoju formul za prehranska dopolnila. V nadaljevanju bomo raziskali, kako je tovrstvno delovanje dr. Majića privedlo do nastanka vrste izdelkov, ki podpirajo dobro počutje mnogih.

Koliko časa se udejstvujete na področju prehranskih dopolnil?

Na tem področju sem dejaven že dolgo, približno 12 let. In na to sem izjemno ponosen. S podjetji, s katerimi sodelujem, smo razvili že številne izdelke, zasnovane za podporo pri vzdrževanju dobrega počutja in uravnoteženega življenjskega sloga. Pri tem kombiniramo najnovejše, znanstveno-raziskovalno znanje z izkušnjami, pridobljenimi s tradicionalnimi pristopi in dobrimi praksami z vsega sveta. Določeni izdelki so še posebej prilagojeni izzivom modernega človeka v našem geografskem okolju. Kot primer lahko navedem problem pomanjkanja vitamina D, ki je še posebej pereč v jesenskih in zimskih mesecih.

Za kakšno vrsto izdelkov gre?

Razvil sem zelo različna prehranska dopolnila, začenši s tistimi za podporo srca in ožilja, prebavnega sistema, pa tudi jeter – ta je bil še posebej lepo sprejet. Zelo priljubljeni so tudi izdelki za podporo sklepov in vzdrževanje ali povečevanje mišične mase, nenazadnje pa tudi izdelki za lepoto.

Kaj je vaša motivacija pri razvoju izdelkov?

V ospredju je predvsem želja po pomoči ljudem, ki je hkrati tudi moje poslanstvo. Sam zagovarjam holističen pogled na zdravje in dobro počutje in zato skušam ljudem pomagati z vpeljavo različnih koristnih praks. Dejstvo je, da je osnova za zdravje in dobro počutje predvsem zdrav življenjski slog. To je hkrati tudi pogoj za koristne učinke prehranskih dopolnil. Poleg gibanja in zdrave prehrane pa lahko k temu pripomore tudi pravilna uporaba prehranskih dopolnil. To še posebej velja za starejši del populacije.