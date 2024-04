Dragi maturantski plesi

A nekoč je bil – se spominjajo starejše generacije – preprostejši. Plesi so bili v šolskih dvoranah, organizirali so jih večinoma dijaki sami. Čeprav skromnejši, je bil, pripovedujejo, enako poseben in lep.

Dobrega tisočaka za en večer

Vstopnice, plesne vaje, ličenje, frizura, manikura, obleka, čevlji, after party. Strošek hitro seže čez tisoč evrov. Če je povabljena širša družina, ki se za maturantski ples obleče v nova oblačila, pa je ta še precej višji. Samo vstopnice za dogodek namreč segajo tudi do 70 evrov na osebo. Cene, ki si jih marsikatera družina ne more privoščiti. Na večini šol imajo sklade za družine v stiski, ki pomagajo tistim, ki na maturantski ples, zaradi finančnih razlogov, ne bi mogli priti. A takšnih je malo. Gre za enkraten dogodek, zato se raje odrečajo čemu drugemu, so nam pripovedovali starši na enem od letošnjih maturanskih plesov.

V Radencih pa se je, ravno zaradi visokih cen, celotna generacija odločila, da maturantskega plesa ne bodo imeli. "Prišlo bi nas okoli 2000 evrov. Nekateri bi za ta strošek morali vzeti tudi kredit, saj niso vsi enako premožni," pravi maturantka Srednje šole za gostinstvo in turizem. Čeprav ji, razlaga, ostaja grenak priokus in želja, da bi srednjo šolo le morali zaključiti z maturantskim plesom, bodo naredili drugačen zaključek in se "vseeno imeli fajn", pravi.

Organizacija maturantskega plesa je velik zalogaj, zato jo večina šol zaupa zunanjim izvajalcem, ki poskrbijo za brezhiben ambient, večerjo, voditelja, živo glasbo. Večje šole pa druge izbire niti nimajo, saj je obiskovalcev včasih več kot tisoč, za kar potrebujejo velike prostore.

Za rubriko 24UR Fokus smo pri pripravah pred maturantskim plesom spremljali eno od maturantk. Od izbire obleke, urejanja, ličenja.