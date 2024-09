Hitri in drzni po gorenjsko, letališče postalo dirkališče

Celoten dogodek, ki je minuli konec tedna na Gorenjsko pritegnil več tisoč obiskovalcev in zbral več kot 500 vozil, sta sestavljala t. i. "car show", ko so lastniki lahko pripeljali in parkirali svoje jeklene lepotce, da so jih lahko občudovali tudi drugi, in pa t. i. "drag race", kjer so vozniki tekmovali v kontroliranem pospeševanju na letališki stezi.

"Tam je bil zelo dober čas pod desetimi sekundami. Danes imamo tukaj avtomobile, ki zmorejo to razdaljo premagati v dobrih osmih sekundah. Ob tem pa moramo vedeti, da vsake pol sekunde pomeni 10.000, 15.000, 20.000 evrov, da se to doseže. Da se čas zmanjša pod 10 sekund, je ogromen napor, saj se avto, sila težnosti in zračni upor zelo upirajo," Marko Ferlin , soorganizator dogodka Head2Head Drag Race pojasnjuje, koliko denarja je treba vložiti v predelavo avtomobila, da se lahko doseže tako hiter čas. Tekmovalni avtomobili so bili v soboto razdeljeni na razrede od 14 do devet sekund.

"Tudi tukaj imamo nekaj avtomobilov, ki so bili ikonični prav za Hitre in drzne, zato je največ pozornosti namenjene prav njim," pokaže na modro Toyoto supra četrte generacije. "Glavni igralec Paul Walker je kot Brian O'Conner v prvem filmu vozil oranžno supro," spomni. Avtomobilski odvisnik je tudi sam. "Že v gimnaziji sem imel na zvezkih nalepljeno podobo BMV M3 E46, od takrat to sanjam. In zdaj uvažam avtomobile, organiziramo avtomobilistične dogodke, bencin nekako teče po mojih žilah, " pravi Ferlin. Uresničile so se mu tudi najstniške sanje: "Doma imam tri M3, to zbirko sem si nekako želel narediti."

Še kako dobro to razumeta 12-letna prijatelja Maks in Urh , ki navdušeno tekata po letališču gor in dol med tekmovalnimi avtomobili ter s prstom kažeta zdaj na tega, zdaj na onega. Maks je vstopnico za dogodek dobil za rojstni dan, saj pravi, da je velik ljubitelj dirkalnih avtomobilov. Njegov sosed vozi avtomobile prestižnih znamk, kot sta ferarri ali lamborghini, ki jih zadovoljno občuduje tudi mali svetlolasec. Zaupa pa nam še, da bo očeta Jerneja pozneje v Lescah skušal nagovoriti na t. i. taxi vožnjo, med katero se lahko obiskovalci po pisti zapeljejo z dirkanimi vozniki.

Na dogodku, ki je v Lescah tokrat potekal drugič, je tekmovalo približno 130 avtomobilov, več kot 400 pa se jih je postavilo na ogled. Bili so z vsega sveta. Američan Justin Reid , ki je nov dom našel na Balkanu, je vozil jugoslovansko legendo. "Zagotovo je najpočasnejši avtomobil tukaj, " ponosno pokaže na svojega zlatega Yuga. Z njim je v soboto po triurni vožnji pribrnel iz Zagreba, kjer zdaj živi. Pred letom dni ga je kupil v Beogradu in z njim prevozil že skoraj 50.000 kilometrov: "Z njim smo se peljali vse do Francije, vsak mesec gremo v Beograd".

Njena honda civic iz leta 1996 ima 620 konjskih moči (462 kW). "Ampak iz tistega časa je ostala samo karoserija in armaturna plošča, motor povsem predelan," pove. Pravi, da je zdaj na tržišču vreden najmanj 25.000, 30.000 evrov. Ampak nikoli ga ne bi prodala, takoj poudari. "Z mano bo, dokler bom dihala," ljubeče poboža napis, posvečen pokojnemu očetu. Oči se ji orosijo ob pripovedovanju, da žal ni dočakal trenutka, ko so avtomobil do konca sestavili in ga usposobili te dirke.

"Mnogi mislijo, da pač samo vozimo naravnost. Toda sploh pri ročnem menjalniku se res nagaraš. Prva, druga, tretja, maksimalno četrta, tam blokada. Tudi pri zaviranju ... ojoj. Imam 'drag' pnevamtike. Na cilju moram zelo paziti, kako ustavim, saj sprednji del začne plesati, to so velike hitrosti. Sprednje gume morajo biti spuščene na 0,5 bara, da bi sploh prijele, " primerja s tlakom med 1,8 do dva bara, kolikor je običajno za "civilne avtomobile". Zadnje gume ima na treh barih: "Sprednje grabijo in vlečejo, zadnje pa morajo biti čim bolj polne zraka, da bi jih avtomobil lažje vzel s sabo," opisuje. Na kvalifikacijah je dosegla hitrost 220 km/h.

Tudi on se spominja, kako so lovili zadnje ure pred dirkami, ko so imeli težave z ostalimi deli na vozilu. "Vozimo japonski avto in deli niso dobavljivi z danes na jutri. Vse smo naročali iz ZDA in preden je vse to prišlo s pošto do nas, sta nam ostala dan, dva, da smo zadevo sestavili in pripravili za dirko. Kar pa pomeni celodnevno 'šraufanje', celonočno in potem še naslednji dan, da se nazadnje uspe ujeti dirka. Ampak brez tega ni tega športa," je jasen. "In povsem druga zgodba je, če kupiš serijsko vozilo z veliko konji, s katerim lahko dirkaš, kot pa če se lotiš predelave takega avtomobila dobesedno in nič," poudari.

Ob Tamari stoji še soprog Filip. Nekoč je dirkal tudi sam, nato pa se je temu odrekel zaradi njenih sanj, saj bi bilo finančno nevzdržno, če bi to počela oba. "Leta truda in odrekanj so se nazadnje izplačala, postala je hrvaška podprvakinja," ponosno pokaže na ženo.

Kadar nista na stezi, ampak na cesti, pa volan vseeno vedno prevzame sam. "Jaz se samo vozim poleg kot torba," se smeji hitra svetlolaska, ki je uresničila očetove sanje.