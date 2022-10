Le še nekaj ur nas loči od prvega novembra - dneva, ko se spominjamo tistih, ki jih ni več med nami. Vsako leto tako večinaše bolj skrbno uredi grobove in prižge sveče. Vendar pa postaja ta tradicija vse dražja. Cene cvetja, ikeban so vsaj za tretjino višje v primerjavi z lanskim letom. A cvetličarji se kljub temu ne pritožujejo - kupcev je dovolj, pravijo. So se pa potrošniki višjim cenam prilagodili in letos kupujejo manjše aranžmaje.