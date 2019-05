Direktorica, ki staršev ni obvestila o domnevni spolni zlorabi, razrešena: Imam čisto vest

Zato, kot pravi, je Bužanova ravnala nezakonito, ko center o domnevnem incidentu ni obvestil njihovih staršev. Pri čemer je Bužanova dala tudi posebno navodilo zaposlenim, da o dogodku ne smejo obveščati nikogar. Da je s tem onemogočila normalno izvrševanje roditeljske pravice, so še zapisali na ministrstvu.

'V vseh centrih je seveda spolnost nekaj, kar se normalno dogaja'

Na vprašanje,"ali hočete reči, da je podobnih spolnih odnosov v domu še več in o tem ne obveščate staršev?," je ravnateljica odgovorila: "Vvseh slovenskih centrih je seveda spolnost nekaj, kar se normalno dogaja."

Vzgojitelj, ki je za dogodek povedal staršem, odpuščen

In kaj bo zdaj z vzgojiteljem, ki mu vest ni dopustila, da bi ubogal direktoričina navodila in je za dogodek povedal staršem, zaradi česar je ostal brez službe? Da se bodo borili, da se bo vrnil v službo, so odločni v sindikatu. To bi lahko popravili na svetu zavoda. Kot pravi Branimir Štrukelj: "Kaže pač, da je ravnal ustrezno, zakonito, skladno s pravili in etično pravilno. In svet bi lahko to razrešitev preklical."

Bužanova pa, da jo preseneča, da je ministrica prisluhnila sindikalnim argumentom, ne pa argumentom svoje inšpektorske službe, ki bistvenih kršitev v njenem ravnanju ni zaznala. Kot zatrjuje ima čisto vest.

A medtem ko Bužanova misli, da imajo tudi mladoletne osebe s posebnimi potrebami pravico do spolnosti, o čemer da staršem ni treba poročati, pa ministrica še meni, da osebe z motnjami ne morejo racionalno presojati svojih ravnanjih, zaradi česar bi moral center ravnati še posebej skrbno.