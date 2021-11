Z nasmeškom, zmagoslavno, je svoj odhod iz zaporniške celice na Dobu sinoči v krogu najdražjih proslavil Dragan Tošić. "Podrobnosti ne poznam, vem pa, da ga je prišla iskat žena in odpeljala domov," pove Janez Koščak , Tošićev odvetnik. Vrhovna sodnica Barbara Zobec danes potrdi, da so petim balkanskim bojevnikom, ki so še prestajali kazni, včeraj vrnili svobodo: " Vrhovno sodišče ima v zakonu pooblastilo, da glede na uveljavljene kršitve v izrednem pravnem sredstvu, to je zahteva za varstvo zakonitosti, lahko prekine prestajanje kazni. O sami odločitvi pa ne morem govoriti, dokler ni odredbe, da se odpošlje sodbo."

Da so očitno uspeli prepričati sodišče, da je sodba temeljila na nezakonitih dokazih, pa je zadovoljen Tošićev odvetnik. Našteva: "Medtem ko so ljudem v Srbiji prisluškovali brez odredb, na čemer so temeljili še italijanski prisluhi, so v Urugvaju opravili hišne preiskave brez navzočnosti prič. Kar se slovenskih tiče, smo prepričani, da je Policija uporabljala IMSI-catcher takrat, ko tega zakon še ni dopuščal."

17 obtoženih, s Tošićem na čelu, ki jim je tožilstvo očitalo, da so skrbeli za kokainsko pot iz Južne Amerike preko Balkana do Evrope, je ob strogih varnostnih ukrepih pred sodnika prvič stopilo leta 2011, večina je bila kmalu oproščena. Leta 2014 se je začelo drugo sojenje in se leta 2018 končalo z obsodbo. Tošić je dobil 16 let in pol zapora, a mu je višje sodišče nato kazen znižalo na 15 let.

"V tej fazi lahko rečemo, da se je zgodila neka procesna ali materialna napaka, ki jo je Vrhovno sodišče prepoznalo in bo na podlagi tega zadevo vrnilo na prvo stopnjo," pojasnjuje dr. Miha Šepec s Pravne fakultete Univerze v Mariboru.

Torej v že tretje sojenje. Toda kazenski zakonik je jasen: če je pravnomočna sodba v postopku za izredno pravno sredstvo razveljavljena, je v novem sojenju zastaralni rok dve leti. Koščak pojasnjuje: "To bi utegnil biti problem. Morate vedeti, da ima ta spis nekaj več kot 40.000 listovnih številk. Sodnik, ki bo to dobil za soditi, se mora s tem gradivom seznaniti, drugače nima kaj početi. "

Dodaja še: "Vse pa bo odvisno od tega, kaj je sodišče zapisalo v sodbi, katere dokaze bo treba znova tehtati, katere morebiti izločiti." Dokler sodbe ne dobita v roke, pa zadeve ne želita komentirati tožilki Blanka Žgajnar in Mateja Gončin.