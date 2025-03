Drage dame, praznujte svojo lepoto: Lux-Factor akcija, ki je ne smete zamuditi!

Ne odlašajte! To je vaš trenutek, da se ustavite, zadihate in si privoščite nego, ki poudari vašo naravno lepoto.

Luksuz v vsakem dotiku

Losjoni za telo Lux-Factor niso le običajna nega – so trenutek razvajanja, ki ga vaša koža obožuje!

Globinsko vlaženje in dolgotrajna dišava poskrbita, da se boste počutile kot boginje.

Kateri vonj boste izbrale?

- Sparkle of Amber – nežna in prefinjena aroma s svežino jantarja in pridihom limone. Elegantna in sproščujoča izbira!

- Fruity Bomb – sladek in živahen vonj tropskih sadežev. Popoln za vse, ki obožujete sveže, sadne dišave!

Ne glede na izbiro, bo vaša koža mehka, nahranjena in prijetno dišeča ves dan – in to popolnoma BREZPLAČNO!

Kako lahko izkoristite akcijo?

Če želite svoj brezplačen losjon v vrednosti 19,90 € ali ekskluziven popust, sledite tem preprostim korakom:

1. Obiščite posebno spletno stran: LUX-ova akcija za dan žena! - Lux-Factor Cosmetics

2. V košarico dodajte svoje najljubše Lux-Factor izdelke.

3. Uporabite kodo AMBER ali BOMB za BREZPLAČEN losjon ali kodo W15 za super POPUST na celoten nakup.

Akcija traja le kratek čas – ne zamudite!