'Dragi oče – krivda je izključno tvoja!'

Potrebovala je dolga leta, da se je pretolkla skozi vse težave, ki so jo zaradi težkega življenjskega začetka čakale. "Imela sem komaj tri leta. Sopela sem na pogradu in enkrat sem padla s pograda ter se poškodovala. Odtlej sem spala v postelji z očetom in tako se je začelo ..." mi je zaupala 26-letnica, ki je potrebovala dolga leta poglobljene terapije, da je spoznala, da ni prav nič kriva za to, kar se ji je v rosnih letih dogajalo. Da se je končno osvobodila obremenjujoče preteklosti, v kateri se je utapljala v lastnih občutkih krivde in sramu, ji je pomagal tudi izkušeni psihiater in psihoterapevt doc. dr. Robert Oravecz.

Pojasnil je, da so najbolj nevarni tako imenovani poklicni pedofili in spolni predatorji, kjer je najvišja stopnja ponovitvene nevarnosti in se, kot je sam spoznal v svoji že dolgoletni praksi, ne spremenijo. "To je zaradi tega, ker gre večinoma za hudo osebnostno motene ljudi, disocialnega tipa, mogoče lahko delamo razlike med psihopati in sociopati, ampak dejstvo je, da ti ljudje ne čutijo krivde, ne čutijo strahu in so običajno sebične osebe, ki vidijo samo sebe," je razložil strokovnjak.

Pogovarjala sva se v eni od sob za skupinsko terapijo na Ptuju, ki deluje kot dislocirana enota Psihiatrične bolnišnice Ormož, prav tako pa tu deluje Inštitut za socialno psihiatrijo in psihiotravmatologijo. Tu pomagajo številnim odraslim žrtvam, ki so potrebovale tudi desetletja, da so se s pomočjo terapevtov zavedale, da so bile spolno zlorabljene in da za to niso odgovorne same.