Elektromreže močno zmanjšale napade zveri, a za kmete so te predrage

Pašna sezona je že v polnem razmahu, z njo pa tudi napadi zveri na pašne živali. Samo do konca aprila so zabeležili 113 napadov zveri. Da bi zmanjšali škodo, so nekatere kmetije lani pašnike opremile z visokimi elektromrežami, prvi rezultati pa so vzpodbudni. Na območjih, kjer so bile nameščene mreže, so se napadi volkov in medvedov močno zmanjšali. Težava je le v tem, da so tovrstni ukrepi predragi, pravijo kmetje in da niso povsod enako učinkoviti.

Projektu Carnivorum Dinaricum se gre zahvaliti, da je okoli 60 kmetij opremljenih z elektromrežami. 500 metrov s pripadajočim sistemom stane okoli 3000 evrov. 80 odstotkov sofinancira država, a šele, ko rejec utrpi škodo. Tomaž Berce iz Zavoda za gozdove Slovenije pojasni:"Te elektromreže niso neka vsesplošna rešitev za problematiko povrnitve škod, ampak je to del neke širše rešitve." icon-expand Volk FOTO: Shutterstock Živimo v osrčju zveri, pa pravi Aleš Sedmak, ki poleg drobnice vzreja tudi pastirske pse, kar je morda še večji izziv kot vsakodnevni boj z zvermi, pa čeprav tudi na njegovi kmetiji doslej ni bilo pokolov. Z vzrejo bolj razstavnih linij psov, se je ta prvinski nagon, ki ga ima vsak pastirski pes, počasi izgubljal. Dejstvo je, pravijo, da se bodo morali navaditi sobivati z zvermi, a brez odstrela ne bo šlo. Letos aprila je sicer ustavno sodišče zakon o odstrelu razveljavilo.