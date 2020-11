Goran Dragić dobrodelnemu Vidu podaril dres: Si pravi navdih

Zgodba o 14-letnem Vidu Čeplaku, ki želi z licitacijo žoge s podpisom Gorana Dragića pomagati soimenjaku s Ptuja in njegovi mami, ki sta se znašla v stiski, je naletela na velik odziv. Gre za žogo, ki jo lahko še vedno licitirate na Facebook strani Nine Čeplak Kos v komentarjih pod Vidovo objavo. Vida iz Nazarij je ganila zgodba 16-letnega Vida in njegove mame, ki bosta zaradi pomoči dobrih ljudi še lahko imela streho nad glavo. Odzval se je tudi Goran Dragić in Vidu sporočil, da je pravi navdih. "Zato moram poskrbeti, da dobiš moj dres iz reprezentance. Lepo se imej, bodi zdrav še naprej in delaj dobra dela."