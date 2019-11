Dragica Bac: Mi se nismo ustrašili nikogar

Kdo je podcenil finančne posledice zakona – NSi, Inštitut za socialno varstvo, ali ministrstvo za delo?

Stroški so se primerjalno od januarja do oktobra zvišali za dobrih trikrat, ob koncu leta bodo znašali 32 milijonov evrov, torej so štirikrat presegli finančne posledice iz zakona Nove Slovenije. Kje se je zataknilo, vprašamo prvo odgovorno za izvajanje zakona, ki pa tako ali drugače dela po navodilih ministrice Ksenije Klampfer, generalno direktorico Direktorata za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja Dragico Bac.

Ko smo vprašanje naslovili tudi na Novo Slovenijo, pa je njihov odgovor presenetljiv:

"Finančne posledice so pripravljene na podlagi analiz Inštituta Republike Slovenije za socialno varstvo (IRSSV) ter analiz, ki jih je predhodno pripravilo ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ)." Na IRSSV nam niso konkretno odgovorili, posredovali so le lansko analizo spremljanja izvajanja programov osebne asistence, ki je bila pripravljena kot osnova za možne projekcije Zakona o osebni asistenci, ocenili so le število uporabnikov.

Na MDDSZ odgovarjajo, da te ocene niso dali. Osnova za izračun cene je bila, sporočajo iz Nove Slovenije, končno poročilo IRSSV "Spremljanje programov osebne asistence - analiza izvajanja programov v letu 2016", kjer so na podlagi teh podatkov naredili tudi oceno finančnih posledic.

"Uporabnikov, ki so v letu 2015 prejemali 30 ali več ur osebne asistence na teden, je bilo 177, v letu 2016 pa 216. Med njimi je bilo v letu 2015 160, v letu 2016 pa 196 oseb, ki so bile stare od 18 do 65 let. Za to skupino oseb lahko z veliko mero gotovosti rečemo, da bodo ob začetku izvajanja Zakona o osebni asistenci v praksi, vstopile v sistem."