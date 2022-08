Draginja spreminja navade potrošnikov: 'zategovanje pasov' in spremljanje akcij

Kako pa se na podražitve odzivajo trgovci? Vsak po svoje, nekateri z akcijami, drugi z različnimi ponudbami, pri enemu od trgovcev so ustvarili tudi posebno košarico najpogostejših prehrambenih izdelkov in higienskih potrebščin. Priznavajo, da so cene na trgu resnično dinamične. To pa občutijo predvsem potrošniki, stroški so se nam zagotovo zvišali za petino, so nam povedali, nekaterim zaradi visokih cen na trgovskih policah konec meseca ne ostane skoraj nič.

Cene na trgovskih policah se ne umirjajo, navade potrošnikov pa so se že začele spreminjati. Kot pravijo, so računi iz dneva v dan višji. "Kakih 10, 15, 20 odstotkov. Če bo šlo tako naprej, ne bo v redu," pravi ena od mimoidočih. "Obupno grozno, kaj delajo. Dobro je treba premisliti, kaj boš kupil, da boš lahko čez mesec prišel skozi," se strinja gospod, ki smo ga srečali. In kako se poskušajo prilagajati trgovci? Vsak po svoje. V Tušu so ustvarili košarico živil in do konca septembra jim ne bodo spreminjali cen. Gre za osnovne živilske izdelke, kot sta olje moka, ki, kot pravijo, jim zadnje podražitve proizvajalcev ne prizanašajo. "Opažam, da se je podražilo sadje, zelenjava in pekovski izdelki," opaža še eden od mimoidočih. Z njim pa se strinja še ena nakupovalka, ki je na seznam dodala tudi mlečne izdelke.

icon-expand podražitve hrane FOTO: Adobe Stock

Tudi pri Mercatorju pravijo, da so se odpovedali delu lastne marže, razširili so ponudbo izdelkov, ki so jim trajno znižali cene. "Okrepili smo aktivnosti za cenovno ugodne nakupe, nenazadnje smo se odpovedali tudi delu lastne marže," so dodali. Z akcijami se poskušajo prilagajati tudi v Šparu in z nižjimi cenami nekaterih izdelkov stopiti nasproti potrošnikom. "Nudimo več kot 2000 izdelkov priznanih blagovnih znamk po trajno znižanih cenah, ki ostajajo nespremenjene šest mesecev," odgovarja Špar. Da so "zategnili pasove", pozna se tudi pri izbiri produktov, pravijo nakupovalci. Dražje izdelke so tako zamenjali s cenejšimi. Spet drugi se orientirajo po akcijah.