PRENOS V ŽIVO: Živilsko-predelovalna podjetja tako težkih časov ne pomnijo

Zaradi astronomskih cen elektrike in plina se draži tudi hrana. Meso, ki ga že zdaj kupujemo po krepko višjih cenah kot v začetku leta, se bo kmalu še podražilo. Pred dražitvami in celo opuščanjem dejavnosti opozarjajo tudi peki. Od države zato pričakujejo hitro in učinkovito pomoč.

Prehranska industrija danes sestankuje na temo draginje, in sicer se bo ob 14.30 začela seja upravnega odbora Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij pri Gospodarski zbornici Slovenije, seje pa se bo udeležila tudi kmetijska ministrica Irena Šinko . Pogovor bo tekel o draginji, nemoteni oskrbi z živili, cenah energentov ter o trenutni situaciji v kmetijskih in živilskih podjetjih.

Še pred sestankom upravnega odbora so pred kamere stopili Janez Rebec iz Pivke perutninarstva, Izidor Krivec iz Celjskih mesnin, Branko Virag iz Celjskih mesnin, Danilo Kobal iz Mlinotesta ter Anton Jakljevič iz Ljubljanskih mlekarn.

Predstavili so aktualne probleme, s katerimi se srečujejo živilsko-predelovalna podjetja. Kot je opozoril Rebec, so živilska podjetja zelo na udaru zaradi same krize. "Že v zadnji krizi smo igrali pomembno vlogo. Smo tisti, ki skrbimo, da so slovenske trgovske police polne. Še naprej upamo, da bo tako. So pa stvari zelo resne. Kmetijstvo je močno prizadeto zaradi cen gnojil, goriv. Poleg tega nas je prizadela še huda letošnja suša," je dejal Janez Rebec in opozoril, da poskušajo situacijo obvladovati, a s strani pristojnih kakšnih resnih rešitev še niso dobili. "Zakon, ki ga je vlada že sprejela, še zdaleč ni dovolj," opozarja Rebec. "Želimo si stabilizacije cene energije, da bi prišli do normalizacije razmer. Zaenkrat kakšnih večjih rešitev na vidiku ni. Vsak se bori po svoje, bi bilo pa bolje, da bi našli skupno rešitev. Postajamo že skoraj polenergetska podjetja, ki se ukvarjamo z investicijami v sončne elektrarne ipd.," opozarja in dodaja, da jih zelo skrbi, kako bo potrošnik ob vseh teh podražitvah preživel. "Vse nas skrbi, kako sploh preživeti to krizo," še dodaja.

Izidor Krivec iz Celjskih mesnin pravi: "Že 28 let delam v tej industriji in tako težkih časov ne pomnim." Dodaja, da so precej višje vhodne cene govejega in svinjskega mesa, višajo pa se tudi drugi stroški, zlasti na račun podivjanih cen energentov. Kot pravi, večina živilskih podjetij nima zakupljenih energentov, zato so razmere še toliko bolj zahtevne. "Rezerv ni več, podjetja so pred bankrotom," dodaja. Vladi so v okviru zbornice predstavili, kaj želijo. Menijo, da je najboljša rešitev regulacija cen. "Posamezniki v tej industriji se ne moremo igrati s špekulanti, to lahko naredi le Bruselj. Prvi in izvorni ukrep mora biti regulacija cen energentov na nivoju kot imajo to gospodinjstva. Brez regulacij in konkretnih pomoči s strani države ne bo šlo," opozarja. "Če bodo prazne police, bodo želodci prazni in to ni dobro. Če propade živilska industrija, propade tudi kmetijstvo."

Branko Virag iz skupine Panvita pa je opozoril na precej slabšo letošnjo žetev zaradi suše. Za nekatere pridelke bo žetev celo razpolovljena, opozarja. "Podjetja smo odvisna od tega, ali bo in na kakšen način bo država prisluhnila izpadu, ki ga moramo nadomestiti." Upa, da bo država kmalu priskočila na pomoč, saj se izredno mudi. Jutri so pred žetvijo žit, zato opozarja, da se bodo višje cene energentov poznale tudi na stroških žetve. Opozoril je tudi, da trenutno gnojil na svetovnem in evropskem trgu ni, tista, ki pa so na voljo, pa so nenormalno draga.