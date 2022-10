Draginjski dodatek za otroka: Višino preverite v spletnem kalkulatorju

Družina bo za upravičenost do draginjskega dodatka za otroke morala imeti veljavno odločbo za otroški dodatek za oktober, november in december letos. Družina bo dodatek prejela za vse otroke v družini, za katere je upravičena do otroškega dodatka. Ker se otroški dodatek izplačuje za nazaj, bo izplačilo draginjskega dodatka za otroke izvedeno v novembru in decembru letos ter januarju 2023, in sicer na isti dan kot otroški dodatek. Na ta dan bodo upravičene družine prejele dve ločeni nakazili, eno za otroški dodatek in eno za draginjski dodatek za otroka.

Na ministrstvu za delo sicer pojasnjujejo, da bo družina draginjski dodatek poleg otroškega dodatka prejemala le v novembru in decembru 2022 ter januarju 2023, oziroma za krajše obdobje, če bodo do otroškega dodatka upravičena za krajše obdobje. Na primer, če se bo otrok rodil decembra in bo do otroškega dodatka upravičen od decembra dalje, bo upravičen do draginjskega dodatka samo za december, z izplačilom v januarju.

Do draginjskega dodatka bodo upravičene tudi rejniške družine za otroke, stare do 18 let.