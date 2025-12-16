Prvi pozdravil iz studia. 'Bil sem osredotočen na to, da ne bom padel skupaj'

15. decembra 1995 je bil večji del Slovenije pokrit s snegom, veliko Slovencev pa je v posteljo položila gripa. Tudi o tem smo seveda poročali v prvi oddaji 24UR, ki se je začela ob 19. uri in 30 minut. Gledalce je takrat iz teh prostorov prvi pozdravil Drago Balažič. In kako se prvi voditelj naše oddaje danes spominja tistega prvega dne?