Prizori razbijanja v središču Maribora, policija preprečila stik med navijači

V soboto ob približno 21.45, so bili mariborski policisti obveščeni o dveh večjih skupinah oseb v centru Maribora, ki bi se lahko pripravljale na kršitve javnega reda in miru. Na kraj so napotili več policijskih patrulj iz policijskih enot z območja Maribora in okolice, "ki so s pravočasno intervencijo in izvajanjem ustreznih ukrepov preprečili neposredni stik in morebitne množične kršitve med obema skupinama oseb, domnevno pripadnikov navijaških skupin".

Zapisali so še, da so izvedli več postopkov ugotavljanja identitete. Ob tem pa obravnavajo dve poškodovanji tuje stvari. Iz posnetkov sodeč so predmete metali tudi v eno izmed restavracij v središču mesta.

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil glede morebitnih posamičnih kršitev javnega reda in miru in bodo po vseh pridobljenih informacijah ter podatkih izvedli ustrezne ukrepe. Zaenkrat ni informacij o morebiti poškodovanih osebah.

Danes bo sicer v ljubljanskih Stožicah potekal večni derbi med Olimpijo in Mariborom.