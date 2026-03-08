Naslovnica
Slovenija

Prizori razbijanja v središču Maribora, policija preprečila stik med navijači

Maribor, 08. 03. 2026 08.40 pred 1 uro 1 min branja 16

Avtor:
M.V.
Dragonsi v Mariboru

Skupina navijače ljubljanske Olimpije je po posnetkih sodeč sinoči razgrajala v središču Maribora. Pri tem so poškodovali več izložb. Iz PU Maribor so sporočili, da so z intervencijo in izvajanjem ukrepov preprečili stik med dvema skupinama navijačev.

V soboto ob približno 21.45, so bili mariborski policisti obveščeni o dveh večjih skupinah oseb v centru Maribora, ki bi se lahko pripravljale na kršitve javnega reda in miru. Na kraj so napotili več policijskih patrulj iz policijskih enot z območja Maribora in okolice, "ki so s pravočasno intervencijo in izvajanjem ustreznih ukrepov preprečili neposredni stik in morebitne množične kršitve med obema skupinama oseb, domnevno pripadnikov navijaških skupin"

Zapisali so še, da so izvedli več postopkov ugotavljanja identitete. Ob tem pa obravnavajo dve poškodovanji tuje stvari. Iz posnetkov sodeč so predmete metali tudi v eno izmed restavracij v središču mesta. 

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil glede morebitnih posamičnih kršitev javnega reda in miru in bodo po vseh pridobljenih informacijah ter podatkih izvedli ustrezne ukrepe. Zaenkrat ni informacij o morebiti poškodovanih osebah.

Danes bo sicer v ljubljanskih Stožicah potekal večni derbi med Olimpijo in Mariborom. 

maribor green dragons

KOMENTARJI16

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
M_teoretik
08. 03. 2026 10.15
Kandidatov za javna dela ne manjka, le vprežt jih je treba!?
Odgovori
0 0
Masturbator
08. 03. 2026 10.13
slovenci pijanci
Odgovori
0 0
manga
08. 03. 2026 10.13
Zdaj ne morete rečt da se to dogaja le na Jugu....
Odgovori
0 0
the kop
08. 03. 2026 10.13
Nogomet, šport za ljudi brez pameti in inteligence!!
Odgovori
0 0
RightOn
08. 03. 2026 10.12
Kramp in lopato v roke, pri tej energiji bi bile naše ceste in predori čez noč nared. Pa na roke sanirat posledice poplav itn. Dela za takšne patrone je več kot dovolj, namesto, da uvažamo delovno silo.
Odgovori
+1
1 0
Midi10
08. 03. 2026 10.05
Dejte se zmenit nekje na pol poti na nekem travniku in se zmlatite do konca, ne pa da delate škodo ljudem, ki nimajo veze z vami. Pravi ste idi0ti
Odgovori
+3
3 0
ivan z Doba
08. 03. 2026 09.55
Vijoličasti in zeleni idi0ti. Pustili bi jih, naj se pobijejo med sabo!
Odgovori
+2
2 0
Šumsko voče
08. 03. 2026 09.51
Tujerodni žabari
Odgovori
+1
4 3
PIKAPOLONICA1994
08. 03. 2026 09.45
Vsem podobnim "navijačem" za vedno prepovedati obisk podobni tekem....pa naj divjajo po njivah
Odgovori
+9
9 0
oježeš
08. 03. 2026 09.32
Tem se ne more reči navijači, ampak huligani, ki le iščejo priliko, da se pretepajo in delajo škodo v okolici. Navijač pride na stadion in navija za svojo ekipo, brez delanja izgredov ali iskanja pretepa.
Odgovori
+6
6 0
Hc4life
08. 03. 2026 09.26
Ni lahko bit navijač luzerske ekipe brez zgodovine....klub,katerega največji zgodovinski dosežek je nastop v konferenčni ligi proti borcu iz bosne ahahahahahahahahahahahahahahahahaarghh
Odgovori
+3
4 1
Vera in Bog
08. 03. 2026 09.19
A se teh divjakov res ne da ukrotit?
Odgovori
+6
7 1
konc
08. 03. 2026 09.18
Vse te navijače, s preveč časa in energije, bi bilo treba potem nagnati počistiti njihovo razdejanje. Pa še kazen klubu. Ali pa kar prepovedati to huliganstvo.
Odgovori
+3
3 0
Bratjeslovani
08. 03. 2026 09.32
Kaj ima klub z huligani???
Odgovori
+2
2 0
Bratjeslovani
08. 03. 2026 09.38
Prav zaradi tega se to ponavlja in stopnjuje, ker kazen plačuje nekdo drug, ki tega sploh ni načrtoval. Prav bi država storila, ko bi jih včeraj vse zaprla in jim osebno spisala vsakemu posamezniku po 10.000 eurov kazni. Tako pa se gredo vsi skupaj skrivalnice za klubom. Jaz tam nisem videl lastnikov kluba Turka in Nemca.
Odgovori
+2
2 0
konc
08. 03. 2026 09.57
Naredite red, operite svoje ime, izpostavite tiste, ki to počnejo, vržite jih iz navijaških vrst,... Saj ste menda sposobni tega, da vam ne bodo delali sramote in škode?
Odgovori
0 0
Bratjeslovani
08. 03. 2026 10.06
Nihče tega ne bo naredil. Pojdi ti ven vreč 200 razbojnikov. To lahko in bi že zdavnaj morala narediti država-vlada.
Odgovori
0 0
bibaleze
