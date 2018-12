Popovič vložil ugovor, se v Kopru obetajo ponovne volitve?

Da bodo vložili ugovor na delo volilnih organov in zahtevali ponovno štetje glasov, je napovedal Popovičev odvetnik Franci Matoz.

Odvetnik Borisa Popoviča Franci Matoz je na koprsko občinsko volilno komisijo v ponedeljek zvečer oddal ugovor. Zahtevajo ponovno štetje vseh glasovnic na vseh voliščih v Mestni občini Koper, je pojasnil Matoz. Neuradni zmagovalec županske tekme Aleš Bržan za zdaj tega še ne komentira.

Kot je v video posnetku po oddaji ugovora, ki so ga posredovali iz stranke Koper je naš, še pojasnil Matoz, z ugovorom zahtevajo ponovno štetje vseh glasovnic, tako veljavnih kot neveljavnih, in sicer na vseh voliščih.

"Seveda navajamo tudi določene kršitve, ki so se zgodile tekom samih volitev in pričakujemo, da bo občinska volilna komisija našemu ugovoru sledila, da bomo glasovnice prešteli in da bo s tem tudi spremenjen izid," je pojasnil Matoz.

V štabu Aleša Bržana, ki je dolgoletnega koprskega župana Popoviča po ponedeljkovem štetju glasovnic, ki so prispele po pošti, premagal za sedem glasov, so zaznali nekaj manjših nepravilnosti na voliščih. A te po Bržanovem mnenju ne bodo bistveno vplivale na rezultat in zato niso vztrajali pri ugovoru na delo volilnih odborov.

Hribar ni za žreb

Ugovor naj bi vložil tudi Marjan Hribar, ki je po podatkih občinske volilne komisije zbral povsem enako število glasov kot aktualna županja občine Šmarješke Toplice Bernardka Krnc. Krnčeva pa je v ponedeljek napovedala, da ugovora najverjetneje ne bo vložila.

Hribar in Krnčeva sta sicer zbrala vsak po 1016 glasov, v primeru enakega števila glasov za kandidate pa zakon o lokalnih volitvah predvideva žreb. Opravi ga občinska volilna komisija, nanj pa povabi predstavnike kandidatov, med katerimi bo izvedla žreb.

Se v Kopru in Šmarjeških Toplicah obeta ponovitev volitev?

Kot je v oddaji24UR ZVEČER pojasnil Roman Lavtar iz Ministrstva za javno upravo, mora občinska volilna komisija v primeru ugovora o tem odločiti najpozneje v treh dneh. Če kandidatu, ki je vložil ugovor, ugodijo, je možnih več scenarijev: lahko se še enkrat šteje glasove, lahko se ponovi glasovanje na volišču, kjer naj bi prišlo do nepravilnosti, lahko pa se tudi ponovijo volitve na območju celotne občine.

Sicer pa bodo občinske volilne komisije v tem tednu tudi uradno potrjevale izide glasovanja. Novoizvoljeni občinski sveti pa se bodo začeli sestajati na ustanovnih sejah, ki so namenjene potrditvi mandatov občinskih svetnikov ter ugotovitvi o izvolitvi novega župana.

Bržan bo Popoviča danes povabil na kavo

Bržan je sicer optimističen in meni, da bosta s Popovičem, s katerim naj bi se danes dobila na kavi, Koprčanom poslala skupno sporočilo o tem, da vsi živijo v isti skupnosti in da naj se strasti, ki so razdelile prebivalce, pomirijo."Tisti, ki zmaga na volitvah, se ponavadi ne pritožuje," pa je dejal o tem, ali ima tudi sam namen vložiti kakšen ugovor.