Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Slovenija

Drama v Halozah zaradi vetrnih elektrarn: župan Žetal odstopil

Žetale / Rogatec, 30. 08. 2025 20.20 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Mojca Hanžič
Komentarji
28

V Halozah se zaradi načrtovane gradnje državnega vetrnega parka s petimi vetrnimi agregati odvija prava drama. Župan občine Žetale Anton Butolen, kjer naj bi postavili dve vetrnici, je odstopil – kot pravi, zaradi medijskega linča civilne iniciative. Do volitev bo vodenje občine prevzel podžupan. Civilna iniciativa medtem pritiske zanika, a poudarja: "Ne glede na to, kdo bo vodil občino, bomo pri svojih zahtevah vztrajali – vetrnic v našem okolju ne bo."

Načrtovana gradnja petih vetrnih elektrarn, dveh v občini Žetale in treh v Rogatcu, je v Halozah dvignila ogromno prahu. Prvi župan je že odstopil, drugi bo vztrajal zgolj do zaključka mandata. Oba sta občini vodila 27 let. Razlog odhoda pa – tako župan Anton Butolen – vetrnice in z njimi povezan medijski linč s strani civilne iniciative.

"Da sem v tem trenutku postal škodljiv, da nimam vizije, da nimam idej in da škodim občini. Občini, ki sem jo 27 let vodil in posvetil praktično ves svoj čas, res ne bi želel škoditi, zato sem se poslovil," odločitev o odstopu pojasnjuje župan.

"Civilna iniciativa nikoli ni imela političnih ambicij prevzema oblasti, župana ni pozivala k odstopu," medtem odgovarja predstavnik iniciative Roman Medved.

"Ne smemo mimo tega, da je civilna iniciativa vseeno v tej zadevi zbrala več kot polovico podpisov volilnih upravičencev, ki so jasno izrazili mnenje, da so v Žetalah proti, prav tako v Rogatcu," pa poudarjajo predstavniki civilne iniciative, ki odgovornost za odstop Butolena zavračajo, saj da je bilo v njihovem interesu zgolj ohraniti čisto naravo. Brez vetrnic.  "Civilna iniciativa je proti vetrnicam. S tem, da sem se jaz v začetku opredelil, da bom držal nevtralno držo. Ker je mnenje ljudi deljeno, niso vsi proti," pravi Butolen.

So pa proti župani okoliških občin. "V Halozah nimamo Alp, nimamo morja, imamo pa seveda neokrnjeno naravo, imamo lepe vedute, krajino, ki jo bodo ti industrijski objekti trajno uničili," meni župan Občine Podlehnik Sebastian Toplak. Z njim se strinja tudi Leon Križanec iz Civilne iniciative Rogatec: "Vetrnice pomenijo hrup, emisije, izgubo vrednosti nepremičnin in zmanjšanje privlačnosti kraja za obiskovalce."

Investitor Dravske elektrarne Maribor medtem odgovarja, da bodo s projektom nadaljevali, ker Slovenija vetrne elektrarne potrebuje, a da ostajajo odprti za dialog z lokalnim okoljem. Ministrstvo za naravne vire in prostor pa se bo predvidoma jeseni opredelilo do vseh pripomb javnosti na postopek sprejema državnega prostorskega načrta.

vetrnice Haloze Žetale odstop župan civilna iniciativa Anton Butolen
Naslednji članek

Kako blizu bosta Golob in Gabrova ob poroki spustila javnost in medije?

Naslednji članek

ZDA zavrnile vizume 80 članom palestinske delegacije v ZN

SORODNI ČLANKI

Haloze: proti vetrnim elektrarnam tudi župani petih okoliških občin

Nov upor proti vetrnim elektrarnam: v Halozah zbirajo podpise proti gradnji

Vetrnice v Ilirski Bistrici? Podporniki in nasprotniki podpise predali ministrstvu

Na grebenih v bližini Ilirske Bistrice bi postavili devet vetrnic

Ministrstvo zavrnilo vlogo za gradbeno dovoljenje za vetrnice na Pohorju

Devet negativnih mnenj za vetrnice na Pohorju

KOMENTARJI (28)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Kritikizstajerske
30. 08. 2025 21.47
SMO POSTALI NAROD DA NIC NE BO V MOJI BLIŽINI NAJ BO V DRUGI OBČINI. ČE JE DOBRO OBČINE IN DRŽAVE POSPIRAM, DA SE LASTNIKE RAZLASTNINI IN NE SPRAŠUJE!!!! Malo se peljite po drugih državah, ne samo pametovat iz kavča pa boste videli kolko je elektrarn po EU!
ODGOVORI
0 0
jank
30. 08. 2025 21.46
+1
Postali smo zelo čudna družba, v kateri vse bolj dobivajo pozornost rušilni posamezniki in ad hoc civilne iniciative, katerih namen je rušiti vse kar jim ni všeč, ne oziraje na javni interes. Postajamo družba posameznikov, ki jih ne zanima skupnost, ampak samo lasten ego.
ODGOVORI
1 0
galeon
30. 08. 2025 21.44
+1
Slovenija rabi samo eno 1000 MW jedrsko elektrarno, ki jo zgradi sama in prodaja naprej. Brez pokvarjenih južnjakov zraven.
ODGOVORI
2 1
sc0rpion
30. 08. 2025 21.41
+1
Dost mam raznih civilnih iniciativ. Vsi okoli njih naj bi bili pokvarjeni, samo oni ne. Poznamo take trike, če jim bo pa kaj kapnilo v žep, potem bo pa drugače.
ODGOVORI
2 1
devote
30. 08. 2025 21.32
-2
Pravilno, da si odstopil! V poduk ostalim. vsakega drugega zupana je streba tudi sjebbati, ki bo tecnaril s temi zavozenemi tehnologijami pridobivanja elektrike. poglejte si EROI za te propelerje... ne izplacajo se. sploh v sloveniji je bilo ze 100 krat dokazano , da se veternice NE IZPLACAJO. Nobenega EU pranja denarja za nobeno vladajoco elito, raje se naj davki na olace zmanjsajo.
ODGOVORI
1 3
Darko32
30. 08. 2025 21.40
+1
Tudi sam se sprašujem kaj za vraga se gredo z planiranjem. Kdor je šel pogledat ta prjekt je videl, da morajo zgraditi 15 km cest, 25 km kablov za 20KW položiti in prekopati prav toliko parcel, katere so na dolgi rok neuproabne in uničene za vsak razvoj. Tukaj bi prej rekel, da gre za koruptivno delovanje in zagotavljanje čim več provizij za osebne koristi. Elektrika če seštejemo vse skupaj nebo nič cenejša ampak celo 3x dražja.
ODGOVORI
1 0
oikos
30. 08. 2025 21.29
+2
Prispevek vetrnic v slovensko elektro bilanco je na nivoju mišjega prdca. Vse ostalo nakladanje osebja iz DEM je popolnoma neresno in zlagano. Dajte denar namesto v vetrnice ljudem, da zamenjajo potratno hišno tehniko in bo 10 x več koristi v slovenski elektro bilanci.
ODGOVORI
3 1
Darko32
30. 08. 2025 21.20
+2
Ko gledamo tukaj stanje vidimo, da udarniški pristop k temu in za pranje denarja in nič drugega. Kdor je pogledal projekte na drugem naslovu je videl, da sploh nimajo strokovnih in preverjenih podatkov ali to sploh možno izvesti. Seveda po BALKANSKI ideologiji, kjer se dela škoda in se nič ne povrne za povzročeno škodo. Koristi pa drugi vlečejo. Tako da se ne smemo čuditi, če so ljudje proti, ker dobro poznajo ideologijo TARDEČIH.
ODGOVORI
4 2
Albert Konečnik
30. 08. 2025 21.16
+3
Vetrnih elektrarn ne zaradi ptic, hidroelektrarn ne zaradi ribic. termoelektrarn ne zaradi onesnaževanja okolja, sončnih ne zaradi recikliranja panelov, nuklearnih niti približno....vse bi pa radi imeli na elektriko. A nam jo bodo vesoljci dobavljali? Za SLO butalce bo najbolje, da si nabavimo sveče, petrolejke in karbidovke, pozabimo na vse, kar potrebuje elektriko in hodimo s kurami spat. Pamet že imamo takšno.
ODGOVORI
6 3
galeon
30. 08. 2025 21.23
+6
Tesla se je v svojem času vozil z električnim fordom T 150 km/h. A najpomembnejši podatek je ta, da ni imel baterije. Le zakaj to danes ni možno? Vprašajte, če ne veste.
ODGOVORI
6 0
rogla
30. 08. 2025 21.14
+1
Nič in nikjer ekektričnih vetrnic!
ODGOVORI
5 4
losser
30. 08. 2025 21.12
+1
Folk se vam iz haloz izseljuje ke pač ste oddaljeni od vsega najmanj pol ure. Ne zaradi veternic. Zivljenje v halozah za mlade druzine pac vec ni mogoce.
ODGOVORI
4 3
galeon
30. 08. 2025 21.15
-4
Kaj bodo pa delal med tistimi vaškimi pijančki.
ODGOVORI
1 5
mastablasta
30. 08. 2025 21.09
+4
27 let? nujno je potrebno omejiti mandate županov.
ODGOVORI
6 2
ata_jez
30. 08. 2025 21.02
+5
Prav zanima me, kako utemelji tale z Dravskih da "Slovenija vetrnice potrebuje".
ODGOVORI
9 4
MucaNeGrize
30. 08. 2025 21.01
+6
župan ima prav....zakaj bi morali imeti vetrnice ravno pri njih...?! ...in severno od Žetal je Dravinjska dolina ..zaenkrat še več ali manj neokrnjena narava...ni industrije ..za to dolino so že pred 30.leti naredili idejni projekt za turizem podeželja v bio Eco oklju- kar Dravinjska dolina je ...ki bi nedvomno bil zelo donosen za tiste kraje. ..Žal ni bilo posluha z naše strani ..kljub delnim sredstvom za razvoj podeželja in turizma iz EU....
ODGOVORI
6 0
anko46
30. 08. 2025 21.01
+2
živimo v času, ko se lahko ljudje preveč odločamo. v primerih, ko se gre za javno dobro, bi morali včasih imeti manj pravic. se pravi da v prighodnje ne gradimo več elektrarn in podobno. od kje pa bomo elektriko dobili? te civilne skupine delajo včasih več škode kot koristi.
ODGOVORI
7 5
Miran Petek
30. 08. 2025 20.56
+4
Res so tile civilni včasih samo za drek mešat❗️😡 Pol pa naj prvi gredo nazaj v jame živet, če tako verjamejo, da ne potrebujemo energetskih virov ❗️ Ali pa so tistega tipa, češ, “smo za vetrnice, samo ne pri nas” 🤦‍♂️
ODGOVORI
11 7
galeon
30. 08. 2025 20.59
-2
Potrebujemo energetski vir ne pa teh neučinkovitih vetrnic s predrago elektriko iz njih. Trenutno učinkovit vir povsod je samo termoelektrarna ali jedrska elektrarna. Lahko zbiraš. Premoga imajo nemci preveč, zato kurijo prebog in so zaprli jedrske.
ODGOVORI
4 6
Gutenberg
30. 08. 2025 21.08
+4
Vetrne so predrage za premalo elektrike. To je samo dobiček za proizvajalca, monterja in biznismena, ki to postavi (da pokasira subvencije). Če ni konstantnega vetra 24/z je brezveze, pa še če jih je preveč je motnja za omrežje. Ne nasedat obljubam. Narava je več vredna, kot čez nekaj let zakopane ali kar samo na travnik odložene elise vetrnic.
ODGOVORI
4 0
galeon
30. 08. 2025 20.52
-4
Županček povej javno z imeni in priimki, kdo je kaj rekel. Potem ti bomo verjel. Sicer pa je elektrika iz vetrnic predraga in neekonomična. Samo da se ustreže kvoti neumne EU in da nekdo dobro zasluži z raznimi kuvertami.
ODGOVORI
6 10
odpisani zasedli vlado
30. 08. 2025 20.45
-1
Ne vem kaj bi tukaj bilo spornega z temi vetrnicami za električno energijo razen,da bi občani imeli korist od tega in morebiti skoraj zastonj elektriko.Seveda pa je posredi spodkopavanje župana očitno z skorumpiranimi podkupljenci katere je nekdo mastno podplačal.Tam kjer so nameravali postaviti te vetrnice ni v bližini ničesar kar bi lahko iznakazilo pogled na to zakotno vas.Ampak vedno se najdejo vsepovsod podplačanci in samo eni osebi so te vetrnice sporne in to je robertu golobu.Prikrajšana bi bila njegova hčer na katero je dal prepisati elektrarno katero je imel v lasti in gulil slovenske državljane.
ODGOVORI
9 10
Gutenberg
30. 08. 2025 21.09
+3
Nič ni zastonj. Nič.
ODGOVORI
3 0
Robocop-56
30. 08. 2025 20.44
+10
mene sam zanima od kje mislijo da prihaja ta elektrika ti osli v civilnih iniciativah kjer delajo same pizd**arije na piz**darijo in sramoto državi in mislijo kak so pametnio naj mi odgovorijo od kje naj dobimo elektriko???????????????? nasprotujejo vetrnicam solarnim panelam jedrski elektrarni skratka vsemu nasprotujejo a mislijo da elektriko proizvaja drevo trava al kej druga vsem tem bi jaz gladko zagrenil živlenje reku bi jim tu postavljamo vetrnice in pika če ne želite boste vsako leto samo vi in ne tisti ki temu ne nasprotujejo plačevali po 350% višjo elektriko zdej pa izvolite pa da jih vidim heroje!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ODGOVORI
17 7
Gutenberg
30. 08. 2025 21.10
+2
A ti veš, kako deluje EE omrežje?
ODGOVORI
2 0
DirtySanchez
30. 08. 2025 20.40
+8
Takoj ukinit nevladne organizacije in civilne inijicative, ker je to isto.
ODGOVORI
13 5
JackRussell
30. 08. 2025 20.32
+10
nič elektrike, nič hladnega piva.
ODGOVORI
12 2
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1189