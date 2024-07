Drama v neparlamentarni SLS: počilo med Gregorčičem in Balažicem

V neparlamentarni SLS je zavrelo. Po razočaranju na evropskih volitvah, ko je strankin nosilec liste Peter Gregorčič za dobrih 3000 glasov ostal pred vrati evropskega parlamenta, SLS pa po dveh mandatih Franca Bogoviča brez predstavnika v Bruslju, so v stranki potegnili črto pod volitvami in analizirali sporočila volivcev. Na tej točki pa je močno počilo med Gregorčičem in predsednikom stranke Markom Balažicem. Padale so težke besede, v igri je bil celo sklic izrednega kongresa in puč v SLS.