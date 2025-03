Drama z Dramo, kaj pa NUK 2?

Razmere v leta 1911 odprtem gledališču še kako ustrezajo njegovemu imenu. To je znano že dolgo, je jasen eden od soavtorjev projekta prenove, arhitekt Matija Bevk. "Ta stavba je bila nazadnje prenavljana v letu 1961. In od takrat naprej se niso prenavljale ne inštalacije ne prezračevanje. Če greste noter, boste videli v kakšnih razmerah so delali zaposleni. To je grozljivo."

A nujna prenova osrednjega slovenskega gledališča se že več kot dve leti ne more začeti zaradi blokade stanovalcev nekaj deset metrov oddaljenih sosednjih stavb, Nemške hiše in Malega nebotičnika. Ker so solastniki ulice za gledališčem, investitor – Drama Ljubljana – brez njihovega soglasja ne more dobiti gradbenega dovoljenja. Ne nasprotujemo sami prenovi, zagotavlja predstavnik stanovalcev Martin Lesjak. "Želimo le garancijo, da bo morebitne poškodbe, ki bi nastale na hiši, tisti, ki jih je povzročil – torej investitor in lastnik Republika Slovenija – tudi popolnoma saniral. Oziroma če tega ne bi mogli, da bi bili etažni lastniki upravičeni do sredstev, s katerimi bi to sanacijo lahko pokrili sami."

In kako na to odgovarja ministrica za kulturo Asta Vrečko? "Kar smo se dogovorili v sporazumu, ki ga niso podpisali, je to, da se vse napake odpravijo v naravi. Kadar pa ne, ali da se ne bi strinjali, so pa tudi stanovalci sami predlagali postopek, kako bi se to uredilo. In mi smo na to vse absolutno pristali, ker si želimo samo, da gre projekt naprej."