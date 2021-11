Ogorčenje režiserjev nad zavlačevanjem prenove Drame

Zato z ogorčenjem spremljajo "zavlačevanje in oteževanje celovite prenove te tako pomembne ustanove", obenem pa so "zgroženi tudi nad dejstvom, da se je komunikacija z ministrstvom za kulturo zaostrila in pripeljala do odstopa ravnatelja".

Kot so zapisali v društvu režiserjev, je prenova dotrajane gledališke zgradbe SNG Drama Ljubljana v javnem interesu. "Gre za osrednjo slovensko gledališko institucijo, ki nima le izjemnega zgodovinskega in državotvornega pomena, temveč na simbolni ravni predstavlja celotno slovensko umetnost in kulturo," so poudarili.

V društvu zato pozivajo vse odgovorne na ministrstvu za kulturo, da nemudoma omogočijo nemoteno nadaljevanje sanacije dotrajane gledališke zgradbe, ki po njihovih besedah "vse bolj postaja tudi simbol sramotnega odnosa trenutne politične garniture do slovenske kulture," piše v pozivu, ki ga podpisuje upravni odbor Društva gledaliških režiserjev.

Ena od zakonskih možnosti je tudi neposredno povabilo h kandidaturi

Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) ter Sindikalna konferenca kulturnih organizacij SVIZ pa sta danes ministra za kulturo pozvala, da se imenovanje novega ravnatelja ali ravnateljice te osrednje slovenske gledališke ustanove izpelje pravočasno, transparentno in v prid tamkajšnjim zaposlenim. Kot so zapisali, namreč prav ti "tvorijo javni zavod SNG Drama Ljubljana in so zaslužni za njegovo delovanje ter tako nesporno upravičeni do kakovostnega in strokovnega vodstva".

Skladno z zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo ravnatelja oziroma ravnateljico na podlagi javnega razpisa imenuje ustanovitelj javnega zavoda, seveda po predhodno pridobljenem mnenju sveta in strokovnega sveta. Glede na to, da je ena od možnosti, ki jo dopušča zakon, tudi ta, da ustanovitelj javnega zavoda ob javnem razpisu neposredno povabi h kandidaturi še druge posameznike, pa je SVIZ v pozivu podčrtal pričakovanje, da resorno ministrstvo navedene možnosti ne bo zlorabilo.

Dodali so, da zaposleni in druga zainteresirana javnost pričakujejo, da bo kandidat, imenovan na funkcijo ravnatelja, oseba, ki bo poznala področje dela SNG Drama Ljubljana, ki bo dokazljivo imela ustrezne vodstvene sposobnosti in bo izpolnjevala vse zakonske pogoje, ki so zahtevani za opravljanje funkcije direktorja omenjenega javnega zavoda.