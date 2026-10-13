Dramatično reševanje s strehe, helikopter in več ponesrečenih: obsežna občinska vaja pokazala izjemno pripravljenost gasilcev v Polhovem Gradcu

Sobota popoldne v Polhovem Gradcu. Ob 14.00 se je iz ene od proizvodnih hal podjetja Schwarzmann začne valiti gost črn dim. Začetni poskus zaposlenih, da bi ognjene zublje na delovnem stroju pogasili z ročnim gasilnikom, spodleti. Dim v nekaj trenutkih preplavi prostore, zavlada panika.

Gašenje s topom na avtolestvi FOTO: Arhiv ponudnika

Med hitro evakuacijo se zgodi serija nesrečnih dogodkov: dva delavca ostaneta ujeta v zadimljenih prostorih, nepozoren voznik viličarja se zaleti v sod z gorivom in pod vozilom uklešči sodelavca, ob padcu konstrukcije ostaneta pod težkim jeklom ujeti še dve osebi, dva delavca, ki sta na strehi servisirala sončno elektrarno, pa se zaradi gostega dima ne moreta več spustiti na varno. Na srečo gre le za izjemno realistično načrtovano občinsko gasilsko vajo, v organizaciji PGD Polhov Gradec, ki je do potankosti preverila pripravljenost operativnih enot.

15 enot, 19 vozil in več kot sto reševalcev na eni lokaciji

Že nekaj minut po prvem klicu na številko 112 so na prizorišče z zvočnimi in svetlobnimi signali prihitela prva vozila PGD Polhov Gradec. Vodja intervencije je ob ogledu takoj prepoznal razsežnost nesreče in sprožil višje alarme. Na terenu je sodelovalo skupno 15 enot, 19 reševalnih vozil in 110 prostovoljnih gasilcev – poleg domačega PGD Polhov Gradec še vsa prostovoljna gasilska društva v občini Dobrova - Polhov Gradec, PGD Horjul, Gasilska brigada Ljubljana, NMP Ljubljana, patrulja policijske postaje Vič, enota HNMP slovenske vojske ter enota z dronom Gasilske zveze Ljubljana za nadzor iz zraka.

Obširna gasilska vaja v proizvodnji jeklenih konstrukcij FOTO: Arhiv ponudnika

Reševanje z avtolestvijo in helikopterski prevoz

Reševalne ekipe so se morale sočasno spopasti z več izzivi: - Boj z ognjem in gostim dimom: Gasilci z dihalnimi aparati so izvedli notranji napad. Ko se je požar razširil na ostrešje in je grozila porušitev strehe, so se ekipe pravočasno umaknile ter gašenje nadaljevale z zunanjim napadom in avtolestvijo Gasilske brigade Ljubljana. - Drama na strehi: Dva ujeta delavca na strehi sta bila z višine uspešno rešena s pomočjo avtolestve.

- Zahtevno tehnično reševanje: Za reševanje hudo poškodovanega in nezavestnega delavca izpod viličarja so gasilci uporabili dvižne blazine. Na drugem delovišču so s hidravličnim orodjem in podpiranjem stabilizirali porušeno konstrukcijo ter rešili ukleščenega delavca. - Ekološka nevarnost: Preprečili so večje onesnaženje bližnjega potoka Božna z razlitim gorivom – gasilci so na vodotok postavili lovilne pregrade in vpojna sredstva.

Simulacija reševanja ekološke nevarnosti FOTO: Arhiv ponudnika

Najbolj kritično poškodovanega delavca so bolničarji in ekipa nujne medicinske pomoči po oskrbi na triažnem mestu pripravili za prevoz s helikoptersko nujno medicinsko pomočjo (HNMP), ki je pristala na travniku tik ob podjetju. Po koncu vaje so si tudi obiskovalci lahko od blizu ogledali vojaški helikopter.

Simulacija reševanja ponesrečenca s helikopterjem Slovenske vojske FOTO: Arhiv ponudnika

Varnost in pripravljenost sta na prvem mestu. Oktober je tradicionalno mesec požarne varnosti, namenjen ozaveščanju javnosti o pomenu preventivnega ravnanja in zmanjševanju tveganj za nastanek požarov.

Vaja je pokazala visoko stopnjo usposobljenosti gasilcev in opozorila tudi na realne izzive, s katerimi se srečujejo v praksi. Namen obsežnih vaj v realnem okolju ni le preverjanje reakcijskega časa, temveč tudi krepitev medsebojnega sodelovanja med lokalnim gospodarstvom in reševalnimi službami. Podjetje Schwarzmann iz Polhovega Gradca, ki je specialist za proizvodnjo in izvedbo jeklenih poslovnih objektov , redno vlaga v varnost tako svojih zaposlenih, kot lokalnega okolja, zato je že tretjič odprlo vrata svojih prostorov za občinsko vajo. Podjetje Schwarzmann je dalo pobudo za izvedbo obsežne vaje, direktor Miha Hrastnik pa se je gasilcem zahvalil: "Že dolga leta podpiramo prostovoljna gasilska društva v občini in danes smo ponosno gostili že 3. tovrstno vajo pri nas. Vaja je bila izvedena usklajeno in profesionalno, navdušila nas je vaša izjemna pripravljenost. Vaša pomoč je neprecenljiva – v Schwarzmannu ste nam večkrat pomagali ob poplavah in ujmah, da smo lahko hitro znova zagnali proizvodnjo ter varno in neovirano prišli v službo in domov. Za to se vam iskreno zahvaljujemo."

Postrojenje vseh enot FOTO: Arhiv ponudnika