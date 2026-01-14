Naslovnica
Slovenija

Dravograjski župan v skeču jasnovidno napovedal šestico

Dravograd, 14. 01. 2026 15.13 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
A.K. STA
Šestica

Občino Dravograd je razveselil nenadejan priliv v višini 350.000 evrov, ki ga je ta prejela kot občina stalnega bivališča dobitnika rekordne šestice, izžrebane v igri Loto 28. decembra lani. Isti večer, ko to sicer še ni bilo znano, je dobitek v skeču na prireditvi napovedal župan Anton Preksavec in v šali obljubil delitev denarja med občane.

V igri Loto je bila 28. decembra izžrebana rekordna šestica v vrednosti 2.329.866,10 evra, dobitna kombinacija pa je bila vplačana na spletnem mestu loterija.si.

Ob žrebanju tako še ni bilo znano, v kateri občini ima srečni dobitnik prijavljeno stalno bivališče. To je postalo znano kasneje, ko je občina prejela 15-odstotni davek, ki v tem primeru znaša natančno 349.479,90 evra.

Zgodbo o nenavadnem naključju, povezanem z rekordno šestico, je župan občine Anton Preksavec povedal zbranim na današnjem ponovoletnem sprejemu, ki ga je v dvorcu Bukovje pripravil za predstavnike gospodarstva, zavodov, medijev in druge.

"28. decembra zvečer, ko je pri nas imel svojo predstavo Kimperk teater, smo oz. sem v skeču, v katerem sem tudi sam nastopal, nekako napovedal, da je v Dravogradu bila izžrebana šestica in da smo se na občini odločili, da pa tisti del dobitka, ki ga občina dobi, razdelimo med ljudi. Tu moram seveda povedati, da je res prišlo potem nekaj vlog tudi na občino," je dejal.

Loto listki
Loto listki
FOTO: Loterija Slovenije

Nato ga je 5. januarja zjutraj vodja financ obvestila, da je občina prejela nakazanih kar 350.000 evrov, a da ne vedo, iz katerega vira. Po raziskovanju se je izkazalo, da je šlo za davek od dobitka iger na srečo. Prejemniku ali prejemnici je župan danes javno čestital ob prejemu dobitka, za delež, ki ga je prejela občina, pa napovedal, da ga bodo "uvrstili v tiste investicije, ki bodo služile vsem občankam in občanom".

Na prireditvi so sicer predstavili pridobitve v občini v lanskem letu, ki ga je župan opisal kot uspešno. Naložbe v občine so bile tudi lani predvsem v znamenju obnov zaradi preteklih poplav in plazov, kar nadaljujejo tudi letos. Župan je izpostavil tudi uspešnost občine na različnih razpisih za pridobitev sofinancerskih sredstev za načrtovane projekte.

Med drugim je občina prejela odobrenih 3,3 milijona evrov sofinancerskih sredstev za gradnjo nove šole v Šentjanžu, ocenjene na okoli sedem milijonov evrov, ki jo bo po napovedih začeli graditi prihodnje leto. Občina bo gradila tudi mednarodni vadbeni center v Libeličah, kolesarske povezave, obnavlja planinski dom na Košenjaku in nadaljuje različne spodbude za mlade in mlade družine, je med drugim naštel župan. Na novinarsko vprašanje je napovedal tudi, da se bo jeseni potegoval za nov županski mandat.

loterija šestica

Svoboda v bran Golobu, Janša: Sodba po padla, ker je KPK izločil bistvo

Lov na tropskega velikana
