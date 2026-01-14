Dravograjski župan v skeču jasnovidno napovedal šestico

V igri Loto je bila 28. decembra izžrebana rekordna šestica v vrednosti 2.329.866,10 evra, dobitna kombinacija pa je bila vplačana na spletnem mestu loterija.si.

Ob žrebanju tako še ni bilo znano, v kateri občini ima srečni dobitnik prijavljeno stalno bivališče. To je postalo znano kasneje, ko je občina prejela 15-odstotni davek, ki v tem primeru znaša natančno 349.479,90 evra.

Zgodbo o nenavadnem naključju, povezanem z rekordno šestico, je župan občine Anton Preksavec povedal zbranim na današnjem ponovoletnem sprejemu, ki ga je v dvorcu Bukovje pripravil za predstavnike gospodarstva, zavodov, medijev in druge.

"28. decembra zvečer, ko je pri nas imel svojo predstavo Kimperk teater, smo oz. sem v skeču, v katerem sem tudi sam nastopal, nekako napovedal, da je v Dravogradu bila izžrebana šestica in da smo se na občini odločili, da pa tisti del dobitka, ki ga občina dobi, razdelimo med ljudi. Tu moram seveda povedati, da je res prišlo potem nekaj vlog tudi na občino," je dejal.