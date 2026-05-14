Dravske elektrarne zaključile gradnjo male hidroelektrarne Pesnica

V sklopu projekta so zgradili ključne objekte elektrarne skupaj s pripadajočo strojno, hidromehansko in električno opremo ter instalacijami. Osrednji element elektrarne je Arhimedov vijak - preizkušena, zanesljiva in okolju prijazna tehnologija za proizvodnjo električne energije iz vode. Zgradili so tudi 20-kilovoltno kablovodno povezava do HE Formin, ki poteka po kroni odvodnega kanala.

Mala hidroelektrarna (HE) Pesnica stoji ob visokovodnem prelivu reke Pesnice v odvodni kanal HE Formin, so sporočili iz družbe in dodali, da so gradbena dela potekala od julija 2025, uporabno dovoljenje za objekt pa je postalo pravnomočno 18. aprila letos.

Kot poudarjajo v DEM, so z izvedbo projekta uspešno uskladili energetske potrebe, tehnične zahteve in skrb za naravno okolje, kar predstavlja pomemben vidik sodobnega in sonaravnega razvoja energetskih objektov. Posebno pozornost so namenili varovanju okolja in ohranjanju vodnih ekosistemov, vse posege pa so izvedli v skladu z naravovarstvenimi priporočili.

Projekt, ki je sofinanciran iz sredstev načrta za okrevanje in odpornost, je ob tem vključeval tudi sanacijo obstoječe visokovodne pregrade ter vgradnjo zapornice za regulacijo pretoka reke Pesnice, v okviru katere je urejen še prehod za vodne organizme.

Kot je ob zaključku projekta spomnil direktor družbe Andrej Tumpej, so DEM že danes največji proizvajalec električne energije iz vodnega vira. "Z malo HE Pesnica učinkovito sledimo strateški usmeritvi družbe v nenehno povečevanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov ter trajnostne energetske rešitve, ki povezujejo zanesljivost, učinkovito rabo lokalnih virov in odgovoren odnos do okolja," je dodal.