Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Dravske elektrarne zaključile gradnjo male hidroelektrarne Pesnica

Maribor , 14. 05. 2026 13.17 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
A.K.
Dravske elektrarne Maribor

Dravske elektrarne Maribor (DEM) so zaključile gradnjo male hidroelektrarne Pesnica. Projekt, ki so ga sofinancirali s pomočjo državnih in evropskih sredstev, bo prispeval k povečanju proizvodnje iz obnovljivih virov energije, saj bo s predvideno letno proizvodnjo približno 850 megavatnih ur zagotavljal dovolj energije za okoli 180 gospodinjstev.

Mala hidroelektrarna (HE) Pesnica stoji ob visokovodnem prelivu reke Pesnice v odvodni kanal HE Formin, so sporočili iz družbe in dodali, da so gradbena dela potekala od julija 2025, uporabno dovoljenje za objekt pa je postalo pravnomočno 18. aprila letos.

V sklopu projekta so zgradili ključne objekte elektrarne skupaj s pripadajočo strojno, hidromehansko in električno opremo ter instalacijami. Osrednji element elektrarne je Arhimedov vijak - preizkušena, zanesljiva in okolju prijazna tehnologija za proizvodnjo električne energije iz vode. Zgradili so tudi 20-kilovoltno kablovodno povezava do HE Formin, ki poteka po kroni odvodnega kanala.

Dravske elektrarne Maribor
Dravske elektrarne Maribor
FOTO: Bobo

Kot poudarjajo v DEM, so z izvedbo projekta uspešno uskladili energetske potrebe, tehnične zahteve in skrb za naravno okolje, kar predstavlja pomemben vidik sodobnega in sonaravnega razvoja energetskih objektov. Posebno pozornost so namenili varovanju okolja in ohranjanju vodnih ekosistemov, vse posege pa so izvedli v skladu z naravovarstvenimi priporočili.

Projekt, ki je sofinanciran iz sredstev načrta za okrevanje in odpornost, je ob tem vključeval tudi sanacijo obstoječe visokovodne pregrade ter vgradnjo zapornice za regulacijo pretoka reke Pesnice, v okviru katere je urejen še prehod za vodne organizme.

Kot je ob zaključku projekta spomnil direktor družbe Andrej Tumpej, so DEM že danes največji proizvajalec električne energije iz vodnega vira. "Z malo HE Pesnica učinkovito sledimo strateški usmeritvi družbe v nenehno povečevanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov ter trajnostne energetske rešitve, ki povezujejo zanesljivost, učinkovito rabo lokalnih virov in odgovoren odnos do okolja," je dodal.

dravske elektrarne mala hidroelektrarna

Državo zajele padavine: možne močnejše nevihte in krajevni nalivi

24ur.com V Luki Koper zrastla ena največjih sončnih elektrarn v državi
Caszazemljo Skupnostna sončna elektrarna še na Zdravstvenem domu Hrastnik
24ur.com Bo Slovenija dobila največjo plavajočo sončno elektrarno v Evropi?
24ur.com V Lendavi bo zrasla prva geotermična elektrarna, ki bi lahko oskrbela 40 hiš
24ur.com Nek ponovno priključen na omrežje
Caszazemljo Skupnostne elektrarne niso le za hipije: 'Energija mora biti skupna dobrina'
Caszazemljo Začela se je gradnja prve geotermalne elektrarne na plinski vrtini v Sloveniji
Priporoča
  • katalog
  • hladilnik
  • lounge set
  • robotska kosilnica
  • robot za bazen
  • traktrorska kosilnica
  • bazen
  • žar
  • kosilnica
  • senčilo za balkon
  • senčnik
  • kuhinja
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Zapustila svojo triletno hčer, oče jo je odpeljal na drug konec sveta
Največje zmote o poporodnem telesu, ki škodijo ženskam
Največje zmote o poporodnem telesu, ki škodijo ženskam
Podaljšano dojenje: kaj se po dveh letih dojenja dogaja z ženskim telesom?
Podaljšano dojenje: kaj se po dveh letih dojenja dogaja z ženskim telesom?
Pri 43 letih bo prvič postal očka
Pri 43 letih bo prvič postal očka
zadovoljna
Portal
92-letnica navdušila v visokih petah in drzni obleki
Srbska lepotica po ločitvi že v objemu novega partnerja
Srbska lepotica po ločitvi že v objemu novega partnerja
Igralka v šoku, tragično slovo njenega najstarejšega brata
Igralka v šoku, tragično slovo njenega najstarejšega brata
Hlače, ki optično podaljšajo vaše noge
Hlače, ki optično podaljšajo vaše noge
vizita
Portal
Katera živila spodbujajo prebavo in zmanjšujejo vnetja v telesu?
Tehtala je več kot 108 kilogramov in nosila številko 52, poglejte jo danes
Tehtala je več kot 108 kilogramov in nosila številko 52, poglejte jo danes
Zdravniki so ji rekli, da ima 'lahkega' raka. Pozabila je, da ima očeta, in končala na invalidskem vozičku
Zdravniki so ji rekli, da ima 'lahkega' raka. Pozabila je, da ima očeta, in končala na invalidskem vozičku
Iskrena izpoved Katarine Oman o premagovanju debelosti
Iskrena izpoved Katarine Oman o premagovanju debelosti
cekin
Portal
Slovenci plačujemo ceno, o kateri nihče noče govoriti
Koliko denarja potrebujete za normalno življenje v Sloveniji (2026 izračun)
Koliko denarja potrebujete za normalno življenje v Sloveniji (2026 izračun)
Kredit za 280.000 ali najemnina za 900 evrov: kaj se bolj splača?
Kredit za 280.000 ali najemnina za 900 evrov: kaj se bolj splača?
Zlato spet v modi: ta evropska država kupuje več kot Kitajska
Zlato spet v modi: ta evropska država kupuje več kot Kitajska
moskisvet
Portal
Največ napak se zgodi takrat, ko vlada zmeda
Izgubljen listek na hrvaški avtocesti: kaj zdaj?
Izgubljen listek na hrvaški avtocesti: kaj zdaj?
Resnica o vrhunskem seksu: to premaga vsako tehniko
Resnica o vrhunskem seksu: to premaga vsako tehniko
Conchita Wurst danes: kako je videti 10 let po zmagi na Evroviziji
Conchita Wurst danes: kako je videti 10 let po zmagi na Evroviziji
dominvrt
Portal
Delovna akcija razkrila: zakaj nova okna lahko uničijo vaš dom
Elektrika v domu: kaj lahko popravite sami in kdaj morate poklicati električarja
Elektrika v domu: kaj lahko popravite sami in kdaj morate poklicati električarja
Ali veste, čemu je služila ta naprava?
Ali veste, čemu je služila ta naprava?
Mravlje v kuhinji? 5 vsakodnevnih navad, ki jih privabljajo
Mravlje v kuhinji? 5 vsakodnevnih navad, ki jih privabljajo
okusno
Portal
Pica palačinka iz pečice
Sladice naših babic, ki jih danes znova obožujemo
Sladice naših babic, ki jih danes znova obožujemo
Popolno nedeljsko kosilo: Tako rebra pripravi mojster Matej Stipanič
Popolno nedeljsko kosilo: Tako rebra pripravi mojster Matej Stipanič
Ta 'lenobna sarma' je popolna ideja za okusno družinsko kosilo
Ta 'lenobna sarma' je popolna ideja za okusno družinsko kosilo
voyo
Portal
Michael Jackson pred sodiščem
Otroška igra
Otroška igra
Kmetija
Kmetija
Kavarna na Balkanu
Kavarna na Balkanu
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1713