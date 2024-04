Dražba Dončićevega dresa za štiri otroke, ki so ostali brez mame

V začetku aprila so po krutem umoru 33-letne ženske iz okolice Ptuja štirje otroci ostali brez mame. Tragedija je ljudi pretresla in mnogi so izrazili željo, da bi otrokom finančno pomagali. Na ptujskem Rdečem križu so zanje že odprli poseben dobrodelni račun, glasbenik Sašo Dobnik pa na licitaciji ponuja podpisan dres Luke Dončića.