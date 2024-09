Dražba fotografij posledic ujme in predmetov športnikov nanesla že 12.400 evrov

Dražijo pa tudi umetnine in približno 30 fotografij posledic lanske ujme, ki so jih v objektive ujeli fotoreporterji, tudi naš Aljoša Kravanja . Izklicna cena za vsako podarjeno fotografijo je 50 evrov, za športni dres 100, za umetnino pa 500 evrov.

Ker sanacija po lanskoletnih uničujočih poplavah teče prepočasi, so ljudje na prizadetih območjih odvisni tudi od dobrodelnosti. V Črni na Koroškem, kjer je sila narave še enkrat udarila letošnjega julija, se je v soboto začela dražba dresov in drugih oblačil vrhunskih športnikov – podpisali so jih tudi Luka Dončić , Goran Dragić, Primož Roglič , Janja Garnbret , Tine Urnaut in Anže Kopitar .

Soorganizatorja dražbe Denisa Sarkića posebej veseli veliko zanimanje za fotografije. Dve sta bili po njegovih besedah prodani za več kot 1000 evrov. Na voljo je bilo okoli 30 fotografij lanskih poplav in dogodkov po njih, ki so jih prispevali priznani fotoreporterji slovenskih medijskih hiš in fotografskih agencij ter so od začetka avgusta na ogled na razstavi v črnjanskem kulturnem domu.

Največ sredstev pa je prinesel dres Primoža Rogliča z lanske dirke po Italiji, za katerega so iztržili 1500 evrov. A tudi ta znesek ni nujno dokončen. Izstopali pa so še dres Janje Garnbret z letošnjih olimpijskih iger, nogometna žoga s podpisi svetovnih nogometnih zvezd z lanskega dobrodelnega dogodka za pomoč po poplavah v Stožicah ter predmeti košarkarjev Dončića in Dragića.