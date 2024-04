Dražba 'Ronaldove' postelje: bila je le prvoaprilska šala

Leta 1957 je BBC na 1. april objavil novico, ki še vedno velja za eno najbolj znanih prvoaprilskih potegavščin vseh časov. Kar osem milijonov ljudi si je namreč ogledal triminutni video oddaje Panorama o žetvi špagetov. V Švici naj bi namreč takrat obrodili izjemno velik pridelek špagetov, kar so prikazovali tudi z videoposnetkom ljudi, ki z dreves in grmovja pobirajo špagete. Številni gledalci so nasedlo potegavščini ter medij spraševali, kje si lahko kupijo svoje lastno drevo s špageti. Odgovor pa: "Špaget postavite v pločevinko s paradižnikovo omako in upajte, na najboljše."

Šale skozi zgodovino: od umivanja levov do lebdenja in vulkanskega izbruha

Prvoaprilska potegavščina je bila sicer prvič omenjena že leta 1392 v Canterburijskih zgodbah, po mnenju nekaterih pa naj bi tradicija izvirala iz časa, ko je gregorijanski koledar novo leto s konca marca premaknil na 1. januar, zato so si ljudje na prvega aprila za šalo izmenjali darila, ki pa so bila prazna.

Leta 1980 je BBC objavil novico, da bo najbolj znana znamenitost Londona prejela prav posebno prenovo. Občinstvu so takrat sporočili, da bo Big Ben postal digitalen, zaradi česar bo dobil tudi novo ime: Digitalni Dave. Nov in izboljšani spomenik pa ne bi sporočal le časa, temveč bi vsak večer oddajal tudi petminutno oddajo z novicami, donenje zvonov pa bi nadomestili posebni zvočni signali.

Nekaj stoletij pred tem pa se je v Veliki Britaniji vse vrtelo okoli umivanja levov. Leta 1698 so se pošalili z obvestilom, da bo v londonskem stolpu potekalo umivanje teh velikih divjih mačk, potegavščina pa se je nato večkrat ponovila tudi v 18. in 19. stoletju, poroča Sky News.

Leta 1976 je priznani astronom Patrick Moore radijskim poslušalcem povedal, da bo zaradi redke planetarne poravnave Plutona in Jupitra Zemlja doživela premik svojih gravitacijskih sil, kar naj bi za kratek čas ustvarilo učinek lebdenja. Natančno ob 9.47 zjutraj je Moore poslušalcem ukazal "Skoči zdaj!", nato pa so v redakcijo začeli prihajati klici poslušalcev, ki so trdili, da so za nekaj trenutkov tudi zares lebdeli nad tlemi.

Ena najdrznejših potegavščin pa se je zgodila na Aljaski. Lokalni drvar Oliver Bickar je potegavščino pripravljal več let. Pridno je zbiral gume, nato pa jih je na prvi april leta 1974 s helikopterjem odvrgel v krater vulkana ter jih polil z gorivom in zažgal. Na jasnem nebu se je zarisal zlovešč gost dim, lokalni prebivalci pa so se v strahu pred izbruhom vulkana pognali na ulice. Policisti in gasilci so sicer za potegavščino vedeli, vendar pa je Bickar pozabil obvestiti tudi obalno stražo, ki je poletela nad območjem, da bi preverila situacijo. Namesto staljene lave so v kraterju naleteli le na goreče stare pnevmatike.

Prvoaprilska šala o prodaji 'Ronaldove' postelje

Sodeč po komentarjih ste nekateri tudi letos zelo hitro sešteli 1 + 1 in ugotovili, da je bil včeraj 1. april. Vendar pa zagotovo ne vsi, zato naj zdaj še črno na belem napišemo: prodaja 'Ronaldove' postelje je bila le prvoaprilska šala. Upamo, da smo vsaj katerega izmed vas uspeli "potegniti za nos" ali pa vas vsaj malce nasmejati. Prav takšne namreč morajo biti šale, kajne? Zabavne.