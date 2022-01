Nova dražba hišic v Stari Gavzi: doslej zaslužili že 4,5 milijona evrov

Z novim letom se nadaljujejo redne tedenske dražbe počitniških hišic v priljubljenem naselju Stara Gavza na Cresu. Doslej so jih prodali 22 in z njimi zaslužili že štiri milijone in pol, kar je več, kot je ocenjena tržna vrednost naselja. Cenovnih rekordov sicer danes ne gre pričakovati, saj so naprodaj neobnovljene hišice, ki so od morja najbolj oddaljene. Ponudili jih bodo šest, izklicna cena vsake pa je 80.020 evrov.

Po krajšem decembrskem premoru je danes na vrsti nova dražba počitniških hišic v naselju Stara Gavza na Cresu. Na voljo jih je še 16, danes jih bodo ponudili šest. Pet je samostojnih, ena pa del dvojčka, pri čemer imajo vse enak tloris s 46 kvadratnimi metri neto površine. Izklicna cena je enaka, 82.020 evrov, cenovnih rekordov pa tokrat najverjetneje ne moremo pričakovati. Gre namreč za stavbe na skrajnem zgornjem robu naselja nad cesto, od koder je sicer mogoče uživati v pogledu na morje, vendar pa plaža ni "pred vrati". V galeriji si lahko ogledate hišice, ki gredo v prodajo na današnji dražbi.

icon-expand FOTO: Primorje d.d. icon-chevron-left icon-chevron-right

Tokratna dražba je peta po vrsti in vse dosedanje so presegle pričakovanja. Kot smo že poročali, je stečajni upravitelj likvidacijsko vrednost naselja ocenil na dobre tri milijone evrov, tržno pa še na milijon več. To vrednost so presegli že s prodajo prvih 22 hišic, saj so zaslužili kar 4,5 milijona evrov. Povedano drugače: hišice so dosegle povprečno ceno 205 tisoč evrov. Najdražjo, veliko vsega 40 kvadratnih metrov, so prodali za 360 tisočakov, kar je skoraj 9000 evrov na kvadratni meter.

Dražba je med domačini sprožila precejšnje začudenje. Za denar, ki so ga kupci pripravljeni odšteti za okoli 40 kvadratnih metrov velike in 40 let stare hišice, bi lahko na primer dobili vilo tik ob morju v Opatiji ali pa nekaj novih stanovanj, velikih do 100 kvadratnih metrov, ki se pospešeno gradijo v mestecu Cres. Poleg tega naj kupci niti ne bi bili lastniki zemljišča, na katerem stojijo hišice, saj je to po zatrjevanju creškega župana v zasebni lasti.