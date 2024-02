Dražeč kašelj 33-letnice ni bil alergija, ampak rak

V Sloveniji za rakom letno zboli približno 16.000 ljudi, najpogostejši so rak pljuč, debelega črevesa in danke ter jeter. Koordinatorica državnega programa obvladovanja raka opozarja, da je trenutno največji izziv dostopnost do primarnega zdravstva, ki je povezana s preprečevanjem in zgodnjim odkrivanjem bolezni ter zagotavljanjem celovite strokovne obravnave. Zdravniki pa ob svetovnem dnevu boja proti raku pozivajo k samopregledovanju, udeležbi v presejalnih programih, cepljenju proti HPV in hepatitisu B. Opominjajo tudi, da je raka v 30 odstotkih mogoče preprečiti z zdravim življenjskim slogom, zato svetujejo zdravo prehrano, gibanje ter izogibanje alkoholu, kajenju, soncu in sevanju.