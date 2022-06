Dražijo se tudi zvezki, barvice, šolske torbe in ostale potrebščine

Vse dražja bo postala tudi pri nas sicer uradno brezplačna in obvezna osnovnošolska izobrazba. Ne samo šolske malice in kosila, dražijo se tudi učbeniki in delovni zvezki. Založbe so cene v povprečju dvignile za osem odstotkov oziroma za evro ali dva na delovni zvezek. Podražile so se tudi ostale šolske potrebščine, kot so zvezki, barvice in šolske torbe, cene pa utegnejo do začetka novega šolskega leta še narasti.