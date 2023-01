Dražja študentska prehrana: Mesec in ŠOS razpravljata o rešitvah

Z novim letom se je povišalo doplačilo za študentski bon, in sicer iz 2,86 evra na slabe 3,5 evra, kar predstavlja 20-odstotno rast subvencije. A v luči podražitev in vsesplošne inflacije, je ministrstvo za delo z novim letom povišalo tudi maksimalno vrednost obroka – iz dobrih sedem na devet evrov, kar pomeni, da je od novega leta višje tudi doplačilo študentov. Večina ponudnikov je tako doplačilo za študentske bone povišala na največji možni znesek, torej 5,5 evra, medtem pa minimalna urna postavka študentskega dela znaša 5,21 evra. Prej so študenti za obrok doplačal največ 4,18 evra.

Zaradi slednjega so posebej zaskrbljeni na Študentski organizaciji Slovenije (ŠOS). Rešitev v splošnem dvigu študentske prehrane vidijo v dodatnem povišanju subvencije, ki jo krije država. Ta naj bi se sicer marca letos, skladno z zakonom o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom, dvignila še za deset odstotkov oziroma 0,35 evra. A rešitev je treba najti prej, so opozarjali ob dvigu na začetku leta, zato so pristojno ministrstvo pozvali na sestanek, ki se ga je udeležil minister Luka Mesec.

Na ŠOS so sicer še vedno prepričani, da je dvig maksimalne možne vrednosti obroka edina rešitev za ohranitev sistema subvencionirane študentske prehrane, saj mora dovoljena vrednost obroka slediti dvigu stroškov za ponudnike prehrane v gostinskih lokalih.

Na ministrstvu pa so prejšnji teden opozarjali, da se najvišja možna cena obroka na študentske bone pred tem ni dvignila vse od uvedbe evra leta 2007. V zadnjih letih, še posebej v času epidemije covida-19, je zato prišlo do drastičnega osipa števila ponudnikov študentske prehrane. Pred desetimi leti je bilo ponudnikov več kot 700, leta 2019 jih je bilo 468, lani pa samo še 311, so dodali.