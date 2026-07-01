Dražja vožnja z vlakom, dražji prevoz koles

Med spremembami so tudi izenačitev cene enosmerne mestne vozovnice, ki velja za vlake znotraj ljubljanskega mestnega območja, s ceno vozovnice Ljubljanskega potniškega prometa. Obenem so v SŽ uvedli novo letno mestno vozovnico, njena cena pa je s preračunano nekaj manj kot 25 evrov na mesec enaka skupnemu znesku, ki bi ga sicer potniki odšteli za nakup osmih mesečnih vozovnic.

Dodatki za vlake višje vrste so poenoteni za vse kategorije teh vlakov. Potniki bodo za dodatek na prodajnem mestu ali kartomatu plačali dva evra, medtem ko bo nakup v vlaku stal štiri evre. Uvajajo se tudi pavšalni mesečni in letni dodatki (nakup slednjega bo mogoč le na prodajnem mestu) za imetnike vozovnic integriranega javnega potniškega prometa (IJPP).

Ukinjena je ponudba Turist vikend popust in namesto tega uveden Vikend popust, ki bo ob koncih tedna in praznikih potnikom prinaša 30-odstotni popust na enosmerna in povratna potovanja po Sloveniji.

Prav tako po novem ni več ponudbe IZLETka, ohranjena pa je uveljavljena cenovno ugodna ponudba za družine. V okviru te so odrasli družinski člani upravičeni do 40-odstotnega popusta, otroci do dopolnjenega 15. leta starosti pa do 50-odstotnega popusta.

Ob vseh teh spremembah pa cene pavšalnih vozovnic za celotno državo ostajajo nespremenjene.