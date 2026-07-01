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Slovenija

Dražja vožnja z vlakom, dražji prevoz koles

Ljubljana, 01. 07. 2026 07.48 pred 1 uro 2 min branja 7

Avtor:
STA N.Š.
Brezplačne vozovnice za upokojence

Začele so veljati spremembe pri cenah in ponudbi vozovnic Slovenskih železnic (SŽ). Cene enosmernih in povratnih vozovnic so po novem v povprečju višje za 16 odstotkov, dodatek za nakup vozovnice na vlaku, ki je doslej znašal pet evrov, pa je zdaj 12 evrov. Cene pavšalnih vozovnic za celotno državo medtem ostajajo nespremenjene.

Med spremembami so tudi izenačitev cene enosmerne mestne vozovnice, ki velja za vlake znotraj ljubljanskega mestnega območja, s ceno vozovnice Ljubljanskega potniškega prometa. Obenem so v SŽ uvedli novo letno mestno vozovnico, njena cena pa je s preračunano nekaj manj kot 25 evrov na mesec enaka skupnemu znesku, ki bi ga sicer potniki odšteli za nakup osmih mesečnih vozovnic.

Dodatki za vlake višje vrste so poenoteni za vse kategorije teh vlakov. Potniki bodo za dodatek na prodajnem mestu ali kartomatu plačali dva evra, medtem ko bo nakup v vlaku stal štiri evre. Uvajajo se tudi pavšalni mesečni in letni dodatki (nakup slednjega bo mogoč le na prodajnem mestu) za imetnike vozovnic integriranega javnega potniškega prometa (IJPP).

Ukinjena je ponudba Turist vikend popust in namesto tega uveden Vikend popust, ki bo ob koncih tedna in praznikih potnikom prinaša 30-odstotni popust na enosmerna in povratna potovanja po Sloveniji.

Prav tako po novem ni več ponudbe IZLETka, ohranjena pa je uveljavljena cenovno ugodna ponudba za družine. V okviru te so odrasli družinski člani upravičeni do 40-odstotnega popusta, otroci do dopolnjenega 15. leta starosti pa do 50-odstotnega popusta.

Ob vseh teh spremembah pa cene pavšalnih vozovnic za celotno državo ostajajo nespremenjene.

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Pomembne spremembe so v SŽ z julijem uvedli tudi za kolesarje, ki morajo zdaj za prevoz navadnega kolesa plačati 1,50 evra na dan. Cena prevoza kolesa je po novem tri evre na relacijo.

Ob tem so jasnejša pravila za uporabnike skirojev in e-skirojev. Ti bodo lahko še naprej potovali brez doplačila, če bodo skiro pred vstopom na vlak zložili in z njim med vožnjo ne bodo ovirali drugih potnikov ali osebja.

V SŽ so sicer ob napovedi sprememb poudarili, da gre za prvo spremembo cen železniških vozovnic po letu 2014. Glede zvišanja cen enosmernih in povratnih vozovnic za potovanja z vlaki v povprečju za 16 odstotkov so pojasnili, da gre za uskladitev cen, ki odraža dolgoročno rast stroškov v železniškem potniškem prometu, ki da so se v zadnjem desetletju občutno povečali.

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KOMENTARJI7

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Janik1111
01. 07. 2026 09.20
Potniški promet SŽ. Nimam komentarja.
Odgovori
0 0
Teofil
01. 07. 2026 09.07
Ni napredka na SŽ,direktor je trdno v sedlu,glava in podbradek se debeli vse ostalo je na nivoju 19. stoletja
Odgovori
0 0
St. Gallen
01. 07. 2026 08.55
Iz Graza vozi vlak do Zuricha ze od 30€ naprej,.kupis pac nekaj dni vpnaprej_ Sparaschiene. Vabljeni.
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+1
1 0
bububu123
01. 07. 2026 08.37
komedije... a se vlaki že vozijo htreje? so že popravili klime? to ni pomembno...
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+5
5 0
slovenec123456
01. 07. 2026 08.28
Sem mislil, da je Jansa obljubljal, da bo vse ceneje pod njim!
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+2
6 4
Victorinox
01. 07. 2026 08.36
Janez Janša niso Slovenske železnice. Takih obljub ni dal.
Odgovori
+3
6 3
PIKAPOLONICA1994
01. 07. 2026 08.59
Bo, na nikolovo
Odgovori
0 0
proofreader
01. 07. 2026 08.18
12 evrov za nakup vozovnice vredne 2 evra? To si je Alenka zamislila?
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+1
5 4
96bimBo
01. 07. 2026 08.44
Podpiram, ker bo 12€ zreduciralo število špekulantov, ki v gbeči upajo na "đabe" vožnjo.
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+2
4 2
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