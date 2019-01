Dražje zavarovanje pri Adriaticu, drugi dve zavarovalnici še razmišljata o spremembi

Pri zavarovalnici Adriatic Slovenica so nam potrdili podražitev, in sicer s 1. marcem 2019. Pri Vzajemni in Triglavu pa so dejali, da bodo odločitev o morebitni podražitvi sprejeli v naslednjih tednih.

Dražje za dober evro in pol

"V Adriatic Slovenici intenzivno spremljamo trende, novosti in spremembe na področju sistema zdravstvenega varstva. Že vrsto let ugotavljamo, da se stroški zdravstvenih storitev in doplačila k tem storitvam višajo. Napovedi vlade in ZZZS kot nosilca obveznega zdravstvenega zavarovanja kažejo, da bodo doplačila k zdravstvenim storitvam, ki so se v letu 2018 povečala za več kot pet odstotkov, naraščala tudi v letu 2019, zato smo po skoraj dveh letih ponovno primorani zvišati premijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja,"pojasnjujejo na zavarovalnici, ki ima kar 263.567 zavarovancev, in dodajajo, da bo s 1. marcem stopil v veljavo nov premijski cenik dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, kar pomeni, da bo mesečna osnovna premija od takrat dalje znašala 31,98 evra.

Kot še navajajo, je bila zadnja sprememba premije dodatnega zavarovanja 1. decembra 2017, ko so osnovno premijo zvišali z 29,34 na 30,34 evra.

V Vzajemni navajajo, da so v letu 2018 znova zabeležili rast stroškov zdravstvenih storitev – tako zaradi povečanega obsega zdravstvenih storitev kot višjih cen zdravstvenih storitev ter programov za skrajševanje čakalnih dob."Tudi napovedi za letos niso ugodne, saj je pričakovati še nadaljnjo rast stroškov. Vse to spremljamo in bomo v prihodnjih tednih sporočili svojo odločitev," so navedli v odgovoru na naša vprašanja.

Tudi v Triglavu odločitve še niso sprejeli

V Triglav Zdravstveni zavarovalnici bodo cenovno politiko oblikovali v skladu s pričakovanimi trendi gibanja stroškov zdravstvenih storitev. O morebitni spremembi premije dopolnilnega prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja bodo zavarovance in javnost obvestili skladno z zakonskimi določili, so sporočili.