Dražji krediti bi lahko umirili ceno nepremičnin

Da je treba stopiti na zavoro in zaustaviti inflacijo, je že pred dvema tednoma v Ljubljani napovedala predsednica Evropske centralne banke (ECB) Christine Lagarde. "Inflacija bo ostala visoka še nekaj časa. Dejanja, ki bodo pokazala našo zavezanost stabilnosti cen, bodo ključna pri zajezitvi inflacijskih pričakovanj," je dejala.

Dejanja pomenijo dvig obrestnih mer, kar pomeni tudi dražje kredite. "Za potrošnike, tiste, ki imajo posojila na bankah, to pomeni vsekakor dvig obveznosti, stroškov zadolževanja," napove ekonomist Anže Burger.

In nekatere naše banke so cene fiksnih obrestnih mer dvignile še pred dvigom obrestnih mer ECB. Največji Nova KBM in Nova Ljubljanska banka za 0,25 oziroma 0,10 odstotka. "Banke, ko posojajo že danes, morajo presoditi, kolikšna bo cena virov financiranja čez nekaj let, in to se takoj pozna na obrestnih merah," pojasni ekonomist Igor Masten.

Najem kredita za 100 tisoč evrov pri Novi KBM se je tako podražil za slabe tri tisočake, pri Novi Ljubljanski banki pa za dobrih 1100 evrov. A bolje malce dražji denar kot pretirana podražitev dobrin, meni Masten. "Obrestna mera za posojilo posameznika praktično nikoli ne udari toliko po žepu kot previsoka cena nepremičnine," pojasni, zakaj.

Spremenljive obrestne mere ob tem ostajajo nizke. Se morajo pa potrošniki zavedati tveganja, da se lahko obresti takšnih kreditov hitro spremenijo. Če se potrošniki odločajo za dolgoročnejše kredite, ekonomista priporočata zadolževanje po fiksni obrestni meri.