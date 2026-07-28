Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija
Oglas

Dreame X60 Ultra Complete - tehnološki vrhunec

Ljubljana, 28. 07. 2026 00.15 pred 13 dnevi 3 min branja 0

Avtor:
P.R.
PC

Enkratna ponudba za tehnološki vrhunec: Dreame X60 Ultra Complete po ekskluzivni akcijski ceni.

Vrhunec tehnologije na področju avtonomnega robotskega čiščenja je sedaj dosegljiv pod izjemnimi pogoji. Slovenskim kupcem je na voljo enkratna poletna ponudba za enega najbolj inovativnih izdelkov znamke – Dreame X60 Ultra Complete. Ta naprava prinaša neposredne odgovore na ključne izzive sodobnih bivalnih prostorov: izjemno nizko pohištvo, visoke pragove in trdovratno umazanijo. Ta vrhunska inovacija, ki združuje brutalno zmogljivost z izjemno tankim profilom ohišja, je sedaj del ekskluzivne akcije na uradni spletni trgovini.

PC

Dom brez meja

Sodobna stanovanja so pogosto opremljena z nizkim pohištvom, kar za standardne robote predstavlja nepremostljivo oviro. Dreame X60 Ultra Complete izstopa z izjemno tanko zasnovo – ko robot spusti svoj navigacijski senzor VersaLift, njegova višina znaša vsega 7,95 cm. To napravi omogoča nemoteno vožnjo pod nizke zofe, TV-omare ali postelje, s čimer doseže mesta, kjer se prah najpogosteje nabira.

PC

Inženirji so prav tako rešili težavo s prehodi med prostori. Zahvaljujoč napredni tehnologiji robot suvereno premaguje pragove, stopnice in ovire do višine kar 8,8 cm, kar pomeni, da arhitekturne razlike v domu ne zahtevajo več ročnega prestavljanja ali posredovanja uporabnika.

Brezkompromisna moč in ogrevano pomivanje

Kljub kompaktnim dimenzijam prinaša specifikacije, ki prekašajo standardne naprave. Sesalna moč in nadgrajena krtača DuoBrush proti zapletanju poskrbita za popolno odstranitev nečistoč brez ročnega čiščenja krtač. Ključna inovacija pa je sistem brisanja z zadrževanjem toplote – naprava podpira pomivanje s toplo vodo s temperaturo 40 stopinj celzija in močnim pritiskom 15 N, kar omogoča znatno hitrejše in učinkovitejše raztapljanje maščobnih ter trdovratnih madežev. Z dvojnimi fleksibilnimi rokami robot temeljito očisti tudi najbolj skrite robove in kote.

PC
PC
FOTO: Arhiv ponudnika

Za brezhibno navigacijo skrbi napreden sistem z AI kamero in projektorjem (3D strukturirana svetloba), ki z milimetrsko natančnostjo prepozna več kot 280 vrst vsakodnevnih predmetov ter se jim dinamično izogne.

Ko se srečata vrhunski šport in visoka tehnologija: Cristiano Ronaldo in Dreame

Poleg izjemnih tehnoloških prebojev Dreame letos navdušuje javnost tudi z odmevnim svetovnim sodelovanjem, saj je novi uradni obraz znamke postal nogometni velemojster Cristiano Ronaldo. Sodelovanje z enim največjih športnikov v zgodovini poudarja zavezanost podjetja k doseganju absolutnih vrhunskih rezultatov in nenehnemu napredku. Ronaldova prepoznavna nepopustljivost, osredotočenost na najmanjše detajle in stalna želja po tem, da ostane številka ena, se popolnoma ujemata z vizijo modela Dreame X60 Ultra Complete, ki s svojimi revolucionarnimi zmogljivostmi postavlja nov mejnik in cilja na sam vrh ponudbe pametnih domov.

PC

Aktualna cena in ekskluzivna ponudba

Redna cena tega tehnološkega dragulja znaša 1.499,90 €. V sklopu trenutne poletne ponudbe pa je na spletni strani dreame.si ta izjemno inovativni model na voljo z visokim popustom, saj njegova akcijska cena znaša le 1.099,90 €. Ta enkratna priložnost velja za naročila vse do konca avgusta 2026 oz. do razprodaje zalog.

O podjetju Dreame Technology Ustanovljeno leta 2017, podjetje Dreame Technology se posveča razvoju naprednih in inteligentnih rešitev za dom z vizijo izboljšanja kakovosti vsakdanjega bivanja. Vse aktualne modele in uradno podporo si lahko ogledate na uradnem spletnem naslovu: www.dreame.si.


Naročnik oglasne vsebine je Elkotex d.o.o.

Dreame X60 Ultra Complete tehnološki vrhunec Dreame Technology
Dominvrt.si Dreame X60 Ultra Complete - tehnološki vrhunec
24ur.com Dreame je pionir inovacij za vaš dom
Zadovoljna.si Serija Xiaomi 14T z izjemno nočno fotografijo in napredno umetno inteligenco
Dominvrt.si Poslovni prenosnik HP EliteBook ali hibridni HP EliteBook x360?
24ur.com Popolna kombinacija: tanek in lahek prenosnik z velikim zaslonom
24ur.com Prenosni računalnik za vse, ki želijo najhitreje in najlažje uresničiti svoje zamisli
24ur.com Ali je to najbolj zanimiv prenosnik leta?
Priporoča
  • vrtiljak sola 1
  • vrtiljak sola 2
  • vrtiljak sola 3
  • vrtiljak sola 4
  • vrtiljak sola 5
  • vrtiljak sola 6
  • vrtilka sola 7
  • vrtiljak sola 8
  • vrtiljak sola 9
  • vrtiljak sola 10
  • vrtiljak sola 11
bibaleze
Portal
Pri 14 letih je živela na ulici, danes jo občuduje ves svet
Zakaj se sorojenci toliko prepirajo – in kaj se ob tem učijo?
Zakaj se sorojenci toliko prepirajo – in kaj se ob tem učijo?
Starši so jo prepoznali na spletu, nato je ostala brez službe
Starši so jo prepoznali na spletu, nato je ostala brez službe
Ali je vaš trebuh premajhen ali prevelik? Kdaj je čas za skrb?
Ali je vaš trebuh premajhen ali prevelik? Kdaj je čas za skrb?
zadovoljna
Portal
Med njima je kar 48 let razlike: Richard Gere in mlada soigralka ujeta v prisrčnih trenutkih
Imate nekaj kilogramov več? Te poletne obleke lepo poudarijo postavo
Imate nekaj kilogramov več? Te poletne obleke lepo poudarijo postavo
Dnevni horoskop: Strelci so odprti za spremembe, rake čaka sprostitev
Dnevni horoskop: Strelci so odprti za spremembe, rake čaka sprostitev
Trik za razpokane pete, ki ga ženske poleti obožujejo
Trik za razpokane pete, ki ga ženske poleti obožujejo
vizita
Portal
Največjo škodo si delate s tem
Znate izbrati pravo meso?
Znate izbrati pravo meso?
Kaj storiti, če bolijo kolki: ortoped razkriva preproste trike za zmanjšanje bolečine
Kaj storiti, če bolijo kolki: ortoped razkriva preproste trike za zmanjšanje bolečine
Želite shujšati? Skrivnost je v majhnih navadah in ne v dieti
Želite shujšati? Skrivnost je v majhnih navadah in ne v dieti
cekin
Portal
Zakaj Švedi znova pozivajo, naj prebivalci hranijo gotovino doma?
Kdo plača kosilo: starši ali odrasli otroci? Razprava deli družine po vsem svetu
Kdo plača kosilo: starši ali odrasli otroci? Razprava deli družine po vsem svetu
Stvari, za katere ljudje po 40. letu z veseljem plačajo več
Stvari, za katere ljudje po 40. letu z veseljem plačajo več
Pri zaposlitvah se vse spreminja: to so veščine, ki vam lahko prinesejo višjo plačo
Pri zaposlitvah se vse spreminja: to so veščine, ki vam lahko prinesejo višjo plačo
moskisvet
Portal
Urška Klakočar Zupančič odločno o govoricah o razhodu
3 znamenja, ki jih je najtežje osvojiti
3 znamenja, ki jih je najtežje osvojiti
Zgodovinsko! Prva Slovenka, ki ji je uspelo kaj takega
Zgodovinsko! Prva Slovenka, ki ji je uspelo kaj takega
Hrvatica, ki je po ločitvi postala ena najbogatejših ločenk na svetu
Hrvatica, ki je po ločitvi postala ena najbogatejših ločenk na svetu
dominvrt
Portal
Plevel med tlakovci vas ne bo več jezil: pomagajo vam stvari, ki jih imate v kuhinji
Trik naših babic prihrani vodo, čas in detergent
Trik naših babic prihrani vodo, čas in detergent
Če se na trati pojavljajo rjave lise, je razlog lahko precej bolj neprijeten, kot mislite
Če se na trati pojavljajo rjave lise, je razlog lahko precej bolj neprijeten, kot mislite
Razmišljate o novi kuhinji? Oblikovalci opozarjajo, da te barve izgubljajo priljubljenost
Razmišljate o novi kuhinji? Oblikovalci opozarjajo, da te barve izgubljajo priljubljenost
okusno
Portal
Po 50. letu telo potrebuje več beljakovin: 7 okusnih receptov za vsak dan
Pozabite na klasičen cheesecake: ta sočna različica je nekaj posebnega
Pozabite na klasičen cheesecake: ta sočna različica je nekaj posebnega
Natalija Bratkovič razkrila, kaj je po 40. letu črtala z jedilnika
Natalija Bratkovič razkrila, kaj je po 40. letu črtala z jedilnika
Italijanski sir, ki ga skoraj nihče ne pozna, a ga Italijani obožujejo
Italijanski sir, ki ga skoraj nihče ne pozna, a ga Italijani obožujejo
voyo
Portal
Hudičev odvetnik
Sommerdahlovi umori
Sommerdahlovi umori
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1897