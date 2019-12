Drenikova vložila napovedano tožbo

"S tem poročilom je Knovs grobo presegel svoje pristojnosti. Opravil je razgovor z osebo, ki jo je vabil kot zaposleno v državnem organu, ki bi vedela karkoli izpovedati in pojasniti okoliščine. Na koncu jo je zasliševal kot osumljenko oz. preiskovanko, ne da bi ji dal kakršnekoli procesne pravice. S tem poročilom je bilo tako poseženo v temeljne ustavne pravice naše stranke, zato uveljavljamo sodno varstvo," je za STApojasnil odvetnik Simone Drenik Bavdek, Roman Završek.

"S tožbo zahtevamo, da se to poročilo Knovsa odpravi, tako javni kot tajni del. Zahtevamo, da se ugotovi, da je to poročilo zaradi vseh zatrjevanih kršitev, ki jih obširno pojasnjujemo v tožbi, nezakonito in da posega v človekove pravice naše stranke. Prav tako zahtevamo odstranitev javnega dela poročila s spletne strani DZ, kjer je objavljeno," je pojasnil.