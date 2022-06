Drevenšek na ponovnem sojenju: Zaradi alkohola se decembra sploh ne spomnim

Tožilstvo Silvu Drevenšku očita tri kazniva dejanja umora, kaznivo dejanje zlorabe mladoletne osebe in surovo ravnanje po tistem, ko je predlani na božični dan na zahrbten način in iz koristoljubja najprej umoril zunajzakonsko partnerko, nato pa pred očmi svojega štiriletnega sina še taščo in tasta.

"Še danes ne vem, kaj se je zgodilo z menoj in nikoli tega ne bom vedel. V življenju nisem storil prekrška, niti mravlje ne bi pohodil. Spoštujem odločitev sodišča, da v primer vključi tudi izvedenca sodne medicine, ki ga na prvem sojenju ni bilo. Nihče se namreč še ni opredelil do tega, kako človek lahko kaj takega naredi in kako na to vpliva dolgotrajna opitost. Sam se namreč dogajanja sploh ne spominjam," je pripovedoval Drevenšek.

Obdolženi je šel celo tako daleč, da je v nasprotju z njegovimi prvimi izjavami v preiskavi, ko je družino nekdanje partnerke obtoževal zaničevanja in žaljenja na svoj račun, na kar ga je spomnila tudi tožilka, zdaj povsem obrnil ploščo in o njih govoril z izbranimi besedami. Njegova nekdanja partnerka naj bi mu tako ves čas stala ob strani, ga skušala spraviti na zdravljenje v psihiatrično bolnišnico, česar si je želel tudi sam, a naj novih bolnikov zaradi epidemije nikjer ne bi sprejemali. Tudi njena starša in ostali krajani naj bi ga ves čas sprejemali, je še dodal.

Medtem ko se Drevenšek na prvem sojenju dolgo ni želel zagovarjati in je krvavo dejanje priznal šele tik pred izrekom sodbe, pa se je tokrat odločil za drugačno taktiko. Sodni senat bo skušal prepričati, da je do dogodka, ki naj se ga sploh ne bi spominjal, prišlo zaradi njegovih dolgoletnih težav z alkoholom, ki naj bi se v času epidemije covida-19, še posebej pa v zadnjih tednih pred dejanjem še potenciralo.

Njegov zagovornik Andrej Kac, ki je prav tako dejal, da je popolnoma jasno, kaj se je zgodilo, ostaja pa povsem neraziskano, kakšni so bili vzroki za krvavo dejanje, je zato predlagal imenovanje izvedencev sodne medicine, psihiatrije in klinične psihologije ter vnovično zaslišanje 17 prič. Sodni senat je njegovemu predlogu ugodil in bo za odgovore na vsa vprašanja obrambe zaprosil pristojne za izvedenska mnenja na medicinski fakulteti. Zavrnil pa je predlog tožilstva za imenovanje izvedenca forenzika, ki bi na podlagi bioloških sledi ocenil gibanje obdolženega in njegovih žrtev v času dogodka.

Spomnimo

Po navedbah tožilstva se je 25. decembra 2020 s partnerko prek sporočil SMS dogovoril za predajo božičnih daril sinu, s katerim se je nedavno odselila od njega. Ko sta se srečala na dvorišču stanovanjske hiše v Gerečji vasi, sta se mirno pogovarjala, ko sta vstopila v hišo, pa je partnerko napadel. S kuhinjskim nožem jo je večkrat zabodel, zato je na kraju umrla. To naj bi storil zato, da bi obdržal hišo in preprečil partnerkino napoved o delitvi skupnega premoženja. Želela se je namreč ločiti od njega, on pa se ji je hotel maščevati, trdi tožilstvo.

Po napadu nanjo se je napadalec odpravil v sosednjo hišo, kjer so živeli njeni starši in pazili njunega sina. Kljub prisotnosti svojega otroka je z istim kuhinjskim nožem večkrat zabodel in porezal tasta in taščo, zaradi česar je prvi na kraju umrl, druga pa še isti dan v bolnišnici.