Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Drevesa padla na ceste in ustavila promet, veter prevrnil tovornjak

Tolmin/Begunje, 26. 03. 2026 17.21 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
M.P.
Podrte veje na cesti

36 ur bo trajal izredni vremenski dogodek, zaradi katerega je za severni del države razglašeno rdeče vremensko opozorilo. Piha namreč močan severni veter, ki težave povzroča tudi v prometu. Že dopoldan je sicer močna burja na vipavski hitri cesti prevrnila tovorno vozilo, zdaj pa veter podira drevesa in lomi veje ter s tem ovira promet.

Močan veter je po Sloveniji že povzročil številne motnje v prometu, izredni vremenski dogodek pa bo trajal še več ur. Na več območjih po državi so promet ovirala ali celo začasno povsem ustavila podrta drevesa in odlomljene veje.

Na vipavski hitri cesti so zaradi burje že dopoldan veljale omejitve prometa, zaradi močnih sunkov vetra pa se je tam prevrnilo tudi tovorno vozilo.

Prometno-informacijski center ob tem opozarja, da je na vipavski hitri cesti med Selom in Nanosom v obe smeri prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike, vozila s ponjavami do osem ton.

Na regionalnih cestah se medtem omejitve ves čas spreminjajo, zato voznike opozarjajo, da veljajo omejitve, navedene na signalizaciji ob vozišču.

Prepovedi zaradi burje za vozila nad 3,5 tone medtem veljajo tudi v Italiji na avtocestah A23 in A34.

Preberi še Zaradi orkanskega vetra izpadi elektrike: 'Poskrbite za svojo varnost'

Na gorenjski avtocesti močni sunki vetra ovirajo promet med priključkoma Jesenice vzhod in Podtabor, podrto drevje pa promet ovira na relaciji Dolenja Trebuša–Želin, kjer je cesta zaprta pri Reki.

Zaradi zimskih razmer prepoved za priklopnike in polpriklopnike velja na hrvaški strani mejnih prehodov Babno Polje in Petrina, cesta čez prelaz Vršič pa je za osebna vozila prevozna z verigami.

Že dopoldan je sicer sneg ponekod povzročil težave v prometu, na nekaterih odsekih avtocest so bili zjutraj zastoji.

Preberi še Sneg povzročil nekaj težav v prometu
veter drevesa vetrolom promet

  • 00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
To nenavadno ime je izbral za svojega sina
Šok: Ena izmed tekmovalk nepričakovano zapustila šov
Kako vsakodnevna hoja spreminja življenja običajnih ljudi
Šef Shella svari: Evropa v prihajajočih tednih pred energetsko krizo
Največja nevarnost umetne inteligence ni izguba služb, opozarjajo strokovnjaki
Kreativni DIY velikonočni projekti, ki bodo očarali vaše goste
Ta kviz razkrije, kako dobro poznaš svojo hrano
Rocky 2
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1615