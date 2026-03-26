Drevesa padla na ceste in ustavila promet, veter prevrnil tovornjak

Močan veter je po Sloveniji že povzročil številne motnje v prometu, izredni vremenski dogodek pa bo trajal še več ur. Na več območjih po državi so promet ovirala ali celo začasno povsem ustavila podrta drevesa in odlomljene veje. Na vipavski hitri cesti so zaradi burje že dopoldan veljale omejitve prometa, zaradi močnih sunkov vetra pa se je tam prevrnilo tudi tovorno vozilo.

Prometno-informacijski center ob tem opozarja, da je na vipavski hitri cesti med Selom in Nanosom v obe smeri prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike, vozila s ponjavami do osem ton. Na regionalnih cestah se medtem omejitve ves čas spreminjajo, zato voznike opozarjajo, da veljajo omejitve, navedene na signalizaciji ob vozišču. Prepovedi zaradi burje za vozila nad 3,5 tone medtem veljajo tudi v Italiji na avtocestah A23 in A34.