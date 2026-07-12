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Slovenija

Drevo padlo na šotor; padala toča, velika kot jajce

Črnomelj, Tržič, 12. 07. 2026 09.37 pred 45 minutami 2 min branja 4

Avtor:
T.H.
Toča v Bistrici pri Tržiču

V soboto je del države zajelo neurje z močnim vetrom. V občini Črnomelj je drevo padlo na šotor in poškodovalo dve osebi, iz okolice Tržiča pa so nam bralci pošiljali posnetke velike toče.

Kot so danes sporočili z Uprave RS za zaščito in reševanje, so na terenu posredovale štiri poklicne in 20 prostovoljnih gasilskih enot. Gasilci so iz objektov črpali meteorno vodo, prekrivali poškodovana oziroma odkrita ostrešja in odstranjevali podrta drevesa.

Centri za obveščanje so do jutra zabeležili skupno 41 dogodkov, največ na območjih regijskega centra Novo mesto, kar 20. Devet so jih našteli v Kranju, šest v Brežicah, štiri v Celju ter po enega v Slovenj Gradcu in Ljubljani.

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V občini Črnomelj je drevo padlo na šotor in poškodovalo dve osebi. V občinah Novo mesto in Sevnica so gasilci posredovali zaradi udara strele v drevo. V občini Bohinj pa je strela udarila v električni drog in zanetila požar, ki se je razširil na podrast. Gasilci so požar omejili in pogasili, so navedli v sporočilu.

Toča, velika kot jajce

Medtem so v naš elektronski nabiralnik prihajala številna sporočila, ki so vsebovala posnetke velike toče, ki je zajela kraje na Gorenjskem - Naklo in Tržič z okolico.

"Včerajšnji skupek padavin je bil, kot pričakovano, posledica lokalno izrazitih neviht," pišejo na Neurje.si. Dodajajo, da je severovzhod Slovenije kljub nočni nevihti okoli polnoči ostal praktično suh, podobno tudi Slovenska Istra. Največ padavin pa je zabeležila postaja Nanos, kjer je padlo kar 62 litrov na kvadratni meter, pravijo.

Tudi na Agenciji RS za okolje (Arso) so ob nevihtnih celicah na Gorenjskem in v Vipavski dolini od 20.00 do 20.30 izmerili močne nalive. Na postaji Planina pod Golico je padlo 23 milimetrov, na postaji Otlica pa 22 milimetrov padavin. V nevihti, ki je nastala na Savinjskem, so od 20.30 do 21. ure v Gornjem Gradu izmerili 25 milimetrov padavin. Močnejši naliv pa so od 21. ure do 21.30 izmerili na Nanosu, kjer je padlo 33 milimetrov padavin.

Posamezne vročinske nevihte spet v torek in sredo

Nove vročinske nevihte Arso napoveduje za sredino prihodnjega tedna.

Danes bo povečini sončno. Čez dan bo v notranjosti pihal veter vzhodnih smeri, ob morju pa maestral. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 30, na Goriškem do 32 stopinj Celzija.

Jutri bo pretežno jasno. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, ob morju 20, najvišje dnevne od 29 do 33 stopinj Celzija.

V torek in sredo bo večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne vročinske nevihte, so zapisali.

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KOMENTARJI4

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peT99
12. 07. 2026 10.33
Avstrijci se proti toči uspešno borijo... torej se da ?
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+1
1 0
peT99
12. 07. 2026 10.36
"Protitočne" rakete delujejo tako, da v oblak izstrelijo srebrni jodid, ki razdrobi ledena jedra in zmanjša nastanek toče.... ampak stane...
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0 0
YouRangMyLord
12. 07. 2026 10.26
Srečni tisti, ki nas je zaobšlo tudi tokrat. Dodatna letala proti toči nabavit, nujno, ne pa za purflev Ukrajino pošiljat. Nad Mariborom dostikrat pomaga njegova intervencija.
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+3
3 0
brabusednet
12. 07. 2026 10.08
Bo treba v državi nekaj ukrenit za obrambo pred točo.Škode so že ogromne v kmetijstvu in objektih.
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+5
5 0
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